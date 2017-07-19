Слишком тихо. Соликамску требуется экономическая и культурная перезагрузка

Posted 19 июля 2017, 03:50
Published 19 июля 2017, 03:50
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
Окончательно слияние «Уралкалия» с «Сильвинитом» завершилось в марте 2011 года. Параллельно в том же марте 2011 года с подачи краевой власти, бывшего губернатора Олега Чиркунова и председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих, депутаты Земского собрания Соликамского района проголосовали за отставку главы района Андрея Думы, избранного в 2009 году.
Андрей Дума очень долго не мог найти работу, его жену также выживают с должности (она работает в бюджетной сфере). В конце концов, супруги с большим трудом открыли свое дело. «Нет больше никакого желания возвращаться в политику и во власть, слишком больно бьют тех, кто не «свой», тех, кто хочет что-то реально изменить», — говорят супруги.
«Очень тихо у нас в центре города, ни одного человека нет, вечером вообще никого», — отмечают жители. И в переносном смысле тихо — притихли и оппозиционеры, и когда-то принципиальные журналисты, и предприниматели, имеющие свое мнение по поводу развития города. Будем смелыми за них. Для начала расскажем объективно о проблемах города и района.
Минус люди плюс безработица
Из Соликамска уезжают. Примерно 500 человек в год. Это существенно для городского округа с населением 95 тыс. человек. По словам первого заместителя главы администрации Соликамска Татьяны Горх, дает о себе знать демографический спад 90-х годов.
В общем проблемы такие же, как в других городах края: нехватка врачей, узких специалистов, да и в целом низкое качество медицинских услуг, отсутствие современного оборудования; старение кадров в образовании, в Соликамском районе высокодотационные малокомплектные (не больше 50 учеников) школы. Очередей в детский сад нет. Проезд в общественном транспорте 20 рублей, льготных проездных нет, только малоимущие могут получить какую-то компенсацию.
По данным администраций города и района, уровень безработицы ниже среднекраевого, но по словам соликамцев, скрытый уровень безработцы (неполный рабочий день, вынужденный простой, неоплачиваемый отпуск) остается высоким.
Бюджетообразующие предприятия — «Уралкалий» и «Соликамскбумпром».
Инвестиции предприятий на территории г. Соликамск:
ПАО "Уралкалий" - Расширение СКРУ-3 с объемом вложений 8,3 млрд.руб.; грануляция СКРУ-3 (строительство нового отделения грануляции мощностью 2,3 млн.тн) с объемом вложений 13 млрд.руб.
ОАО "Соликамскбумпром" - совершенствование процесса промывки и сортирования целлюлозы в целлюлозном производстве; установка 3-х газопоршневых агрегатов с системой утилизации тепла 2016-2018 гг.; модернизация бумагоделательной машины № 1 .
ОАО "Соликамский завод "Урал" - освоено производство новой системы покрытий для кораблей и судов, большая часть информация закрытая.
В Соликамском районе был открыт убойный пункт в поселке Черное. Жители и города, и района надеются, что в начале 2020-х годов появится четвертый рудник, а значит, новые рабочие места, и возможности развития.
Ни глава города Алексей Федотов, ни глава района Олег Поляков не смогли пообщаться с журналистом Properm.ru. За них информацией о ситуации на территории делились заместители.
Ветхий город
Бюджет города дефицитный, доходы 1,9 млрд рублей, расходы 2,1 млрд рублей. Примерно половина — собственные доходы, остальное — субвенции, субсидии.
Главная проблема города — расселение ветхого и аварийного жилья. С 2014 по 2017 годы планировали расселить более 20 тыс кв.м, расселили около 8 тыс. кв.м. Целые районы Соликамска состоят из ветхого жилья, деревянных и шлакоблочных бараков.
Татьяна Горх, первый заместитель главы Соликамского городского округа: «Для нас очень важно, чтобы продолжалась программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Для Соликамска, который разросся серьезно в конце 1930-х — начале 1940-х годов за счет зданий барачного типа, это большая проблема.
Мы за свой счет ее не решим точно. Нерасселенного жилья у нас гораздо больше, чем расселенного, а если идти такими темпами, которые были, то еще лет 15 необходимо для решения проблемы».
В большинстве случаев, расселяя, администрация проводит оценку и выкупает у собственников жилье. Освоения застроенных территорий не получается, нет интереса со стороны застройщиков. Застройщик по сути один — ООО «Камастрой», формально учредители Оксана Клочихина и Людмила Кузнецова. По данным наших источников, компания аффилирована депутату гордумы Соликамска Дмитрию Кичигину.
История с капитальным ремонтом тоже не очень веселая. В 2016 году за счет средств фонда капремонта был проведен один капитальный ремонт фасада дома.
Труба и красота
В Соликамском районе 16 тыс. человек, 7 поселений, 51 населенный пункт. Самые отдаленные поселения за 100 км от Соликамска, самая маленькая деревня — Володино, в ней прописаны два человека. Бюджет района небольшой, порядка 500 млн рублей.
Игорь Мингазеев, заместитель главы района, обозначил две основные проблемы: газификация и долги котельных за газ.
Игорь Мингазеев: «С 2011 года мы сами строим газопроводы, это очень тяжело для района, тратим порядка 10–15 млн рублей в год. Наша труба постепенно растет, сделано уже примерно 60%. Кроме того мы строим распределительные газопроводы, жители сильно просили. Правда, когда до ввода доходит, надо 120 тыс. рублей за подведение трубы к дому, подключение, котел, а денег у многих нет».
Содержание газопроводов отдали в концессию ООО «Горгаз», по условиям договора концессионер должен вкладывать средства в развитие сетей, содержать сети, заключать договоры с потребителями. Магистральный газопровод, после того, как достроят, планируют передать в «Газпром трансгаз Чайковский».
В районе 16 котельных, шесть из них — газовые, остальные — твердотопливные. По словам Мингазеева, они модернизировали большинство котельных, поменяли котлы, оборудование. Но это не спасает от разрыва между объемом затрат и объемом сборов.
Задолженность котельных за газ — 22 млн рублей. Общая задолженность населения за ЖКУ 35 млн рублей, в том числе за тепло 12 млн рублей.
Тариф колеблется от 1,4 тыс. до 1,6 тыс. за гигакалорию. Тариф, который обеспечит безубыточность, по словам Мингазеева, должен быть 1,7–1,8 тыс. за гигакалорию.
Игор Мингазеев: «Перед началом отопительного сезона мы из бюджета платим газовикам, а ведь эти деньги могли бы уйти на освещение, на дороги.
Конечно, жителям не понравится повышение тарифов, но без этого никак. И когда на совещании начинают нам выговаривать: быстро отдайте долги, я называю четыре цифры: валовый сбор 30 млн, 23 млн я должен отдать за газ, 7 млн за свет, 7 млн зарплата с налогами, и я уже в минусе.
Мы готовы встретиться с краевой властью, все рассказать».
О главе района Олеге Полякове подробнее мы расскажем в следующей статье, подчиненные же подчеркивают, что ему удается привлекать средства предприятий на разные проекты и нужды района.
Так, по соглашению с «Лукойлом» был построен Тюлькинский сельский дом культуры (15 млн рублей дал «Лукойл», 4,5 млн рублей — средства местного бюджета).
Сделали за деньги «Единой России» и «Лукойла» стадион в селе Тохтуево. Там же, в Тохтуево, начали работы по благоустройству территории около ДК «Альянс», сам ДК тоже отремонтировали, 18 млн рублей дал «Лукойл». Мингазеев сам живет в Тохтуево, и с воодушевлением рассказывает, какой у них стадион, и какой будет площадь перед ДК, предполагается, что Тохтуево станет районным центром.
На ремонт дорог в районе выделено из краевого дорожного фонда 20 млн рублей. Подрядчики пермские. С местными, по словам Мингазеева, намучились, очень много к ним претензий.
В поселении Половодово будут ремонтировать 7 из 9 км дороги за 40 млн рублей. В селе Сёла сделают дороги до участков, выданных многодетным семьям, порядка 10 млн рублей. В Родниковском поселении участок дороги в грунтовом исполнении превратят в асфальт, примерно 40 млн рублей.
И за 39 млн рублей построят дорогу к деревне Толстик, в которой прописаны 7 человек, и находятся гостиница и ферма депутата гордумы Соликамска Олега Александрова. Мы, кстати, спросили об этой дороге Игоря Мингазеева.
— Вы строите дорогу к дому депутата гордумы?
— Нет, он там не живет. Он инвестор. Ему, Александрову, захотелось возродить деревню, он целенаправленно и упорно 10 лет там работает, построил гостиницу, ферму. Деревня на изумительном месте, высоченный берег Камы, открывается прекрасный вид. Он ежегодно проводит Толстиковские ярмарки (мы ему помогаем). Дорогу отсыпал сам, а при поддержке Пермского края мы сделаем хорошую грунтовую дорогу, внутри поселка тротуары, и освещение.
Она пошла по программе «Пермь Великая», это краевые деньги, мы своих практически не тратим. Это развитие однозначно. Народ, конечно, не понимает, критикует.
— А району от этого какая выгода, в чем необходимость, перспектива?
— Только туристическая привлекательность.
Вот как раз с туристической привлекательностью и в Соликамском районе, и в городе Соликамске провал.
Спасти и сохранить
Удивительно, но 600-летняя история почти не используется властями Соликамска, нигде не вывешивается ни на какой флаг, нет никакой программы, дорожной карты, никакой системной работы в области культуры и туризма. Есть у отдела культуры какие-то формальные показатели для отчета, но идеи общей нет, туристов не привлекают. Даже с туалетами серьезная проблема.
Губаха на «Балет на Закате» собирает тысячи людей, в Чердынь едут и едут на «Зов Пармы», хотя былого великолепия от фестиваля уже не осталось. В Соликамске облупился главный храм с часовней, как пройти на набережную непонятно, указателей почти нет, для туристов инфраструктура не создана.
Сергей Якутов, председатель городской думы Соликамска, председатель наблюдательного совета Музея истории соли, на вопрос о развитии туризма, культуры, может рассуждать, по его же признанию, очень долго:
— Я вижу большое развитие туристического потока. Мы в самом начале пути. Нам надо отреставрировать все храмы. Мы много сделали, чтобы Музей истории соли вообще задышал, нам надо его доделать.
— Есть какая-то дорожная карта с планом мероприятий, предполагаемым бюджетированием?
— Суммы все понятны. По каждому памятнику. Вот надо 20 млн для того, чтобы стабилизировать состояние Дома Воеводы. Есть опасения за его сохранность. Мы видим колокольню нашу, надо принимать меры, чтобы она внешний вид имела нормальный. Только начали набережную делать. Нам надо, чтобы туристы шли по красивой территории, чтобы были лавочки, брусчатка, чтобы люди могли отдыхать. Создание таких объектов нам необходимо. Турист пришел, зашел в музей, зашел в церковь.
— То есть пока вы точечно решаете эти вопросы? Этот объект немного, другой немного. А комплексной программы нет?
— Программы пока нет. Кстати, компания «Уралкалий» вложилась хорошо в Музей истории соли, очень хорошо. Но нам останавливаться нельзя, надо дальше продолжать.
По словам предпринимателей, связанных с туристическим бизнесом, прежде, чем продолжать, хорошо бы иметь комплексное представление о развитии туристического потенциала. Представители сферы туризма и культуры надеются, что их соберут всех вместе для обсуждения общих проблем и разработки конкретных предложений по их решению.
По словам Татьяны Горх, к середине августа будет разработана концепция по развитию туризма в Соликамском городском округе.
В следующей статье — о том, кому принадлежит Соликамск, кто за кем стоит, как готовятся к предстоящим осенью выборам.