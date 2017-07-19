Слишком тихо. Соликамску требуется экономическая и культурная перезагрузка

Андрей Дума очень долго не мог найти работу, его жену также выживают с должности (она работает в бюджетной сфере). В конце концов, супруги с большим трудом открыли свое дело. «Нет больше никакого желания возвращаться в политику и во власть, слишком больно бьют тех, кто не «свой», тех, кто хочет что-то реально изменить», — говорят супруги.