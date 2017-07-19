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Posted 19 июля 2017, 05:26

Published 19 июля 2017, 05:26

Modified 2 марта 2023, 15:28

Updated 2 марта 2023, 15:28

Заболеваемость гепатитом С в Пермском крае выросла в 2,4 раза

Заболеваемость гепатитом С в Пермском крае выросла в 2,4 раза

19 июля 2017, 05:26
Фото: Properm.ru.

В нашем регионе возросло количество заболевших острым гепатитом. По данным, которые публикует Пермьстат, с начала 2017 года зафиксировано 203 случая, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Жителей Пермского края, заболевших гепатитом С, стало больше в 2,4 раза.

Снизилось число впервые выявленного туберкулеза. В первом полугодии 2016 года этот показатель был больше на 3,8%, чем за аналогичный период этого года. Кроме того возросло число заболеваний, которые связаны с ВИЧ-инфекцией. За первые шесть месяцев их зафиксировано 1795 случаев, что на 12,3% больше.

#Здоровье
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