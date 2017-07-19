Заболеваемость гепатитом С в Пермском крае выросла в 2,4 раза

Снизилось число впервые выявленного туберкулеза. В первом полугодии 2016 года этот показатель был больше на 3,8%, чем за аналогичный период этого года. Кроме того возросло число заболеваний, которые связаны с ВИЧ-инфекцией. За первые шесть месяцев их зафиксировано 1795 случаев, что на 12,3% больше.