Новые спортивные объекты появятся у четырех школ Перми

В этом году при четырех образовательных учреждениях города начнется строительство спортивных объектов. Межшкольный стадион будут возводить на территории школы «Мастерград». В школе дизайна «Точка» и школе №41 появятся спортивные площадки, а школе №102 вскоре сможет проводить занятия в новом спортивном зале.