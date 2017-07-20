Новые спортивные объекты появятся у четырех школ Перми

Posted 20 июля 2017, 08:05
Published 20 июля 2017, 08:05
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
В этом году при четырех образовательных учреждениях города начнется строительство спортивных объектов. Межшкольный стадион будут возводить на территории школы «Мастерград». В школе дизайна «Точка» и школе №41 появятся спортивные площадки, а школе №102 вскоре сможет проводить занятия в новом спортивном зале.
По информации пресс-службы администрации Перми, уже ведется на территории школы №102. Уже возведены стены зала и построен переход от здания школы. Скоро начнется подключение к системам электроснабжения, водоснабжения, отопления и вентиляции.
Документы по строительству спортивных площадок уже утверждены. Контракт по строительству межшкольного стадиона на стадии заключения.