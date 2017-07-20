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Posted 20 июля 2017, 08:05

Published 20 июля 2017, 08:05

Modified 2 марта 2023, 15:28

Updated 2 марта 2023, 15:28

Новые спортивные объекты появятся у четырех школ Перми

20 июля 2017, 08:05
Сюжет
Школы
Один уже возведен. Его подключают к системам электроснабжения, водоснабжения, отопления и вентиляции.

В этом году при четырех образовательных учреждениях города начнется строительство спортивных объектов. Межшкольный стадион будут возводить на территории школы «Мастерград». В школе дизайна «Точка» и школе №41 появятся спортивные площадки, а школе №102 вскоре сможет проводить занятия в новом спортивном зале.

По информации пресс-службы администрации Перми, уже ведется на территории школы №102. Уже возведены стены зала и построен переход от здания школы. Скоро начнется подключение к системам электроснабжения, водоснабжения, отопления и вентиляции.

Документы по строительству спортивных площадок уже утверждены. Контракт по строительству межшкольного стадиона на стадии заключения.

#Общество#Школы#Стадион#Спортивные объекты
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