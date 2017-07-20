Юридическое управление банка «ГЛОБЭКС» возглавил Александр Ульянов

Александр Ульянов назначен на должность руководителя Юридического управления банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка), где он курирует правовое сопровождение всех аспектов деятельности кредитной организации в Москве и в филиалах.



Ульянов имеет опыт работы в области юриспруденции более 20 лет. До прихода в банк «ГЛОБЭКС» он был советником по правовым вопросам в «Евразийском банке» (Алма-Аты, Казахстан), в круг его обязанностей входило управление правовым блоком банка и решение вопросов по проблемным активам.



Ранее Ульянов занимал должность директора Юридического департамента в Судостроительном банке, до этого работал начальником Юридического управления Москоммерцбанка. Свою деятельность в банковском секторе начал в 1994 году, в Инкомбанке. В 1996 году окончил Московскую юридическую академию по специальности — юрист.