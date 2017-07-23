«Кому пришла в голову эта дурацкая мысль?»: Трутнев раскритиковал «кривую дорогу» от пермского аэропорта

22 июля экс-губернатор Пермской области и полпред президента Юрий Трутнев прибыл в Пермь. Он посетил пермскую спортивню школу «Киокушинкай», которая в этом году отмечает свое 20-летие. После визита в спортшколу политик ответил на вопросы журналистов. В частности он прокомментировал инициативу нового руководства региона «выпрямить» шоссе Космонавтов и сказал, что готов пожать руку врио губернатора за такое решение, пишет «Коммерсант-Прикамье».