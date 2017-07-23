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Posted 23 июля 2017, 05:18

Published 23 июля 2017, 05:18

Modified 2 марта 2023, 15:27

Updated 2 марта 2023, 15:27

«Кому пришла в голову эта дурацкая мысль?»: Трутнев раскритиковал «кривую дорогу» от пермского аэропорта

23 июля 2017, 05:18

22 июля экс-губернатор Пермской области и полпред президента Юрий Трутнев прибыл в Пермь. Он посетил пермскую спортивню школу «Киокушинкай», которая в этом году отмечает свое 20-летие. После визита в спортшколу политик ответил на вопросы журналистов. В частности он прокомментировал инициативу нового руководства региона «выпрямить» шоссе Космонавтов и сказал, что готов пожать руку врио губернатора за такое решение, пишет «Коммерсант-Прикамье».

«Кому пришла в голову эта дурацкая мысль — сделать ее такой, чтобы людям создать максимум препятствий! Когда в первый раз по ней проехал — подумал: с ума сошли что ли! Что произошло? Зачем прямую дорогу делать кривой! Ну, в общем, безумие какое-то» — цитирует издание слова бывшего главы региона.

Также Трутнев заявил, что нужно взыскать денежные средства с тех, кто принял такое решение. По мнению экс-губернатора, принявшие такое решение чиновники, не должны находиться в системе госуправления.

«Если хочешь снизить скорость, поставь камеры, дорожные знаки, но создавать повороты, в которых люди будут убиваться, чтобы снизить скорость, это не просто недомыслие какое-то, это просто дисквалификация» — прокомментировал полпред.

«Кривая дорога» от аэропорта до сих пор официально не сдана. После ввода в эксплуатацию на участке начнется новая реконструкция по его выпрямлению. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил врио губернатора Максим Решетников.

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