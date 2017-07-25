На улице Островского энергетики готовятся к укладке асфальта и проведению благоустройства

В рамках работ по благоустройству энергетики запланировали мероприятия по повышению пропускной способности перекрестка Островского-Пушкина. Так, к моменту окончания реконструкции теплосети на участке Луначарского-Пушкина ул. Н. Островского станет 4-х полосной на отрезке от ул. Пушкина до ул. Тихой, что позволит проезжать перекресток с ул. А. Пушкина прямо в направлении к ул. Революции с обеих полос.