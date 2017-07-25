На улице Островского энергетики готовятся к укладке асфальта и проведению благоустройства

Posted 25 июля 2017, 08:05
Published 25 июля 2017, 08:05
Modified 2 марта 2023, 15:27
Updated 2 марта 2023, 15:27
Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» вместе с подрядными организациями продолжают реконструкцию тепломагистрали на ул. Н. Островского. Ранее здесь началась укладка и стыковка теплопроводов диаметром 600 мм. На перекрёстке Екатерининская-Островского осуществлен монтаж неподвижных опор.
Сейчас закончена гидроизоляция крышек канала на участке Луначарского-Екатерининская. Здесь энергетики приступили к обратной засыпке — предпоследний этап перед укладкой асфальта и мероприятиями по благоустройству.
В рамках работ по благоустройству энергетики запланировали мероприятия по повышению пропускной способности перекрестка Островского-Пушкина. Так, к моменту окончания реконструкции теплосети на участке Луначарского-Пушкина ул. Н. Островского станет 4-х полосной на отрезке от ул. Пушкина до ул. Тихой, что позволит проезжать перекресток с ул. А. Пушкина прямо в направлении к ул. Революции с обеих полос.
Всего в рамках подготовки к зиме и повышения надежности теплоснабжения на улице Н. Островского будет переложено в несколько этапов почти 2 км теплопроводов, по которым энергоресурс подается в 54 многоквартирных дома, где проживает 58 тыс. пермяков.