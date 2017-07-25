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Posted 25 июля 2017, 14:00

Published 25 июля 2017, 14:00

Modified 1 марта 2023, 19:46

Updated 1 марта 2023, 19:46

Пермские гаишники задержали трех нетрезвых водителей автобусов

25 июля 2017, 14:00
В Пермском крае прошла оперативно-профилактическая операция «Автобус». Сотрудники ГИБДД с 10 по 24 июля 2017 года проверили 2863 автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки.

В период мероприятия проводились проверки автобусов, особое внимание уделялось соблюдению водителями режима труда и отдыха, отсутствию внесенных в конструкцию транспортного средства изменений, их техническому состоянию, своевременному прохождению технического осмотра, наличию у водителя необходимой категории в водительском удостоверении, наличию документов, подтверждающих законность осуществляемой перевозки пассажиров.

В ходе операции были выявлены:

  • 3 факта, когда автобусами управляли нетрезвые водители
  • 5 случаев, когда за рулем автобуса находились водители, которые не имели соответствующей категории в водительском удостоверении, либо срок действия их удостоверения закончился
  • 12 фактов, когда водитель автобуса допустил выезд на встречную полосу в запрещенном для этого месте

Сотрудниками технического надзора Госавтоинспекции выявлено 135 технически неисправных автобусов. Из-за неисправности рулевой и тормозной системы 15 автобусов были сняты с рейсов. По всем фактам будут проведены проверки на автопредприятиях, должностные лица, допустившие выход на линию таких водителей, будут привлечены к ответственности.

«Если вы стали свидетелем нарушений требований в области дорожного движения, и у вас имеются фото- или видеоматериалы, подтверждающие данные факты, вы можете направить имеющуюся информацию в адрес территориального подразделения полиции для соответствующего реагирования, в том числе воспользовавшись соответствующим сервисом направления обращений в электронном виде на официальном сайте Госавтоинспекции», — добавляют в ГИБДД.

#Авто
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