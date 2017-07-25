Пермские гаишники задержали трех нетрезвых водителей автобусов

Posted 25 июля 2017, 14:00
Published 25 июля 2017, 14:00
Modified 1 марта 2023, 19:46
Updated 1 марта 2023, 19:46
В период мероприятия проводились проверки автобусов, особое внимание уделялось соблюдению водителями режима труда и отдыха, отсутствию внесенных в конструкцию транспортного средства изменений, их техническому состоянию, своевременному прохождению технического осмотра, наличию у водителя необходимой категории в водительском удостоверении, наличию документов, подтверждающих законность осуществляемой перевозки пассажиров.
В ходе операции были выявлены:
Сотрудниками технического надзора Госавтоинспекции выявлено 135 технически неисправных автобусов. Из-за неисправности рулевой и тормозной системы 15 автобусов были сняты с рейсов. По всем фактам будут проведены проверки на автопредприятиях, должностные лица, допустившие выход на линию таких водителей, будут привлечены к ответственности.
«Если вы стали свидетелем нарушений требований в области дорожного движения, и у вас имеются фото- или видеоматериалы, подтверждающие данные факты, вы можете направить имеющуюся информацию в адрес территориального подразделения полиции для соответствующего реагирования, в том числе воспользовавшись соответствующим сервисом направления обращений в электронном виде на официальном сайте Госавтоинспекции», — добавляют в ГИБДД.