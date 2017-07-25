Пермские гаишники задержали трех нетрезвых водителей автобусов

«Если вы стали свидетелем нарушений требований в области дорожного движения, и у вас имеются фото- или видеоматериалы, подтверждающие данные факты, вы можете направить имеющуюся информацию в адрес территориального подразделения полиции для соответствующего реагирования, в том числе воспользовавшись соответствующим сервисом направления обращений в электронном виде на официальном сайте Госавтоинспекции», — добавляют в ГИБДД.