«Законы неадекватны, но адекватны люди». Изнанка бизнеса: владелец стоматологической клиники

— Почему вы арендуете, а не выкупили помещение?

— Лицензионный комитет диктует определенные требования к помещениям. Есть СанПин, по нему необходимо в среднем 56 кв. м. на 2 кресла. Нам нужно не менее 100 кв.м, в центре это 100 тыс. рублей за кв.м, значит, 10 млн рублей. В «Астре» площади 120 тыс. рублей за кв.м, 100 кв.м — 12 млн рублей. Для нас нереально за такие деньги купить помещение, это крупная сумма. У нас должна быть вода, вентиляция, требований очень много. Подешевела, может быть, неликвидная недвижимость, а ликвидная даже выросла в цене.