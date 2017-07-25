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Posted 25 июля 2017, 04:53

Published 25 июля 2017, 04:53

Modified 2 марта 2023, 15:27

Updated 2 марта 2023, 15:27

Житель Пермского района получил 4 года колонии за серию краж из дачных домиков

25 июля 2017, 04:53

Нигде не работающий 34-летний житель Пермского района отправится на четыре года в колонию общего режима за серию краж. Такое наказание мужчине назначил Пермский районный суд

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, с сентября по 2016 по март 2017 года преступник совершил шесть краж. Общая сумма украденных им вещей составила около 47 тыс. рублей.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник незаконно проникал в дачные дома. Он разбивал окна или пользовался тем, что они не плотно закрыты. Предметами хищений становилось любое имущество: от бытовой техники до продуктов питания.

#Происшествия#Кражи
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