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Posted 26 июля 2017, 04:15

Published 26 июля 2017, 04:15

Modified 2 марта 2023, 15:27

Updated 2 марта 2023, 15:27

Фотофакт: в Перми начался крестный ход. Движение в центре перекрыто

Фотофакт: в Перми начался крестный ход. Движение в центре перекрыто

26 июля 2017, 04:15
Фото: Properm.ru.

Сегодня, 26 июля, в Перми проходит Крестный ход. С 9:00 до 13:00 часов будет временно ограничено движение по Комсомольскому проспекту, улицам Чкалова, Героев Хасана, Васильева, 1-ая Бахаревская и Пристанционная.

Движение всех видов транспорта будет ограничено на Комсомольском проспекте от улицы Монастырской до улицы Чкалова. Колонна будет двигаться по пешеходной аллее. Движение на перекрестках будет перекрываться на время прохождения колонны.

#Общество
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