Фотофакт: в Перми начался крестный ход. Движение в центре перекрыто

Posted 26 июля 2017, 04:15
Published 26 июля 2017, 04:15
Modified 2 марта 2023, 15:27
Updated 2 марта 2023, 15:27
Сегодня, 26 июля, в Перми проходит Крестный ход. С 9:00 до 13:00 часов будет временно ограничено движение по Комсомольскому проспекту, улицам Чкалова, Героев Хасана, Васильева, 1-ая Бахаревская и Пристанционная.
Движение всех видов транспорта будет ограничено на Комсомольском проспекте от улицы Монастырской до улицы Чкалова. Колонна будет двигаться по пешеходной аллее. Движение на перекрестках будет перекрываться на время прохождения колонны.