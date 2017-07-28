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Posted 28 июля 2017, 12:09

Published 28 июля 2017, 12:09

Modified 2 марта 2023, 14:45

Updated 2 марта 2023, 14:45

Дождь, грозы, порывы ветра. В Прикамье возвращается плохая погода

28 июля 2017, 12:09

В МЧС предупреждают о непогоде. По данным Пермского гидрометцентра 28 и 29 июля местами по Пермскому краю ожидается дождь, грозы с усилением ветра до 20 м/с.

«Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы», — рекомендуют спасатели.

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