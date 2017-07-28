Дождь, грозы, порывы ветра. В Прикамье возвращается плохая погода

Posted 28 июля 2017, 12:09
Published 28 июля 2017, 12:09
Modified 2 марта 2023, 14:45
Updated 2 марта 2023, 14:45
В МЧС предупреждают о непогоде. По данным Пермского гидрометцентра 28 и 29 июля местами по Пермскому краю ожидается дождь, грозы с усилением ветра до 20 м/с.
«Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы», — рекомендуют спасатели.