Доля «проблемных» кредитов растет. Эксперты рекомендуют жителям Пермского края «договариваться с банками»

Posted 31 июля 2017, 09:00
Published 31 июля 2017, 09:00
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
«Если у заемщика возникли сложности с платежами по кредиту, нужно, прежде всего, обратиться в банк, который выдал кредит. В большинстве случаев кредитные организации идут навстречу добросовестным клиентам, и есть несколько способов решения проблемы», — сказал в интервью изданию NewsNN.ru руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка РФ Михаил Мамута.
Договариваться с банком
Если вы решили взять кредит в банке на покупку автомобиля, смартфона или отправиться в дальнее странствие заграницу, помните, вам будет необходимо выплатить долг. Не стоит надеяться, что банк забудет о вас, — такого не случится, но если с платежами возникают проблемы, в кредитной организации могут вам помочь, главное — наладить диалог с кредитодателем.
Не ждите первой просрочки по платежу и звонков от менеджеров банка, не скрывайтесь. Даже если коллекторы еще не взялись за вас, вы портите свою кредитную историю, увеличиваете свой долг. И хотя нельзя сказать, что банк встретит вас с распростертыми объятиями и сразу предоставит кредитные каникулы на выгодных условиях, но договариваться с ним нужно и можно.
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Александр Васин взял кредит на покупку подержанного внедорожника в одном из банков. Однако спустя неделю мужчине было необходимо уехать на вахту на четыре месяца.
С начала 2017 года в Пермском крае отмечен рост среднего размера потребительских кредитов на 7,9% и составил 133,39 тыс. рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
По данным Центрального банка России, общий объем кредитов, выданных физическим лицам в Прикамье, на май 2017 года почти приблизился к показателю «докризисного» 2013 года — 43,9 млрд рублей. За год объем увеличился на 14,9%, а по сравнению с 2015 годом — на 44,4%. За год общая задолженность по кредитам увеличилась почти на 6 млрд рублей, при этом просроченная, напротив, незначительно сократилась — с 18,2 млрд до 17,6 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по ипотечному кредиту с начала года составила 11,64%.
«Эти показатели свидетельствуют о росте рынка кредитования. Согласно прогнозам аналитиков, объемы выданных кредитов к концу года будут на 10% больше по сравнению с прошлым годом. По нашей компании сумма по кредиту выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в Пермском крае кредиты выдаются на более крупные суммы, чем в среднем по всей нашей сети», — отмечает Дануте Раудис, управляющий одним из кредитных учреждений Перми.
Ведущий аналитик одного из консультационных центров Антон Быков соглашается, что ситуация на кредитном рынке России постепенно улучшается. «После резкого ухудшения в 2014–2015 годах по итогам 2016 года можно говорить о наметившихся положительных тенденциях», — поясняет он.
Если кредит оказался вам не по силам, вот несколько советов, как договориться с банком по поводу возникшей ситуации.
Во-первых, попросите отсрочку платежа на несколько месяцев. Если у вас хорошая кредитная история, вы долгие годы сотрудничаете с этим банком и исправно выполняли кредитные обязательства в прошлом, банк, вероятно, пойдет навстречу. Однако не забывайте, что отсрочка увеличит суммы следующих платежей и, если за это время должник не поправит финансовую ситуацию и не начнет платить, банк, скорее всего, повторно на уступки не пойдет.
Если не удалось договориться об отсрочке, попробуйте реструктуризировать долг. Эта процедура подразумевает пересмотр условий кредита для уменьшения платежей. Чаще всего платеж уменьшается за счет увеличения срока кредита — например, с 3 до 5 или с 5 до 7 лет.
Иногда банки соглашаются на предоставление льготного периода, когда в течение определенного времени заемщик будет гасить половину обычного платежа, или только проценты или, наоборот, только основной долг.
Для переговоров с банком необходимо иметь на руках документы, подтверждающие возникшие у заемщика сложности.
Это могут быть:
Распространенная ошибка заемщиков — желание взять новый кредит, чтобы погасить имеющийся. Стоит понимать, что, во-первых, новый кредит могут и не дать, а если дадут, то, вероятно, под больший процент. Впрочем, банки иногда предлагают заемщикам рефинансировать кредит на выгодных условиях, и заемщик может снизить расходы по кредиту.
В Пермском крае за I квартал 2017 года доля новых кредитов, взятых жителями на полное или частичное обслуживание старых долгов, выросла до 57% (на 2 процентных пункта (п. п.). больше по сравнению с I кварталом 2016 года), сообщает Объединенное кредитное бюро.
По словам Дануте Раудиса, рост рефинансирования кредитов связан с активным продвижением этой услуги банками. «Этот кредитный продукт вызывает наибольший интерес у клиентов, чьи обязательства возникли в 2014–2015 г. когда средняя кредитная ставка достигала 30% годовых. Сейчас же банки готовы выдавать кредиты на рефинансирование действующих обязательств в других банках под ставки от 13,9%. Банкам нужны заемщики, своевременно исполняющие свои долговые обязательства. В нынешних условиях формирование качественного кредитного портфеля — важная задача для банковского сектора», — отмечает специалист.
Основная просрочка — кредитные карты
У жителей Пермского края большая часть просроченных кредитов приходится на потребительские кредиты и кредитные карты. Как сообщили в НБКИ, за январь — апрель 2017 года доля просрочки свыше 30 дней к общему объему кредитов в денежном выражении на покупку потребтоваров в регионе составила 23%. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2016 года ситуация незначительно, но улучшилась. Просрочка по кредиту упала на 0,2 п. п.