Доля «проблемных» кредитов растет. Эксперты рекомендуют жителям Пермского края «договариваться с банками»

Не ждите первой просрочки по платежу и звонков от менеджеров банка, не скрывайтесь. Даже если коллекторы еще не взялись за вас, вы портите свою кредитную историю, увеличиваете свой долг. И хотя нельзя сказать, что банк встретит вас с распростертыми объятиями и сразу предоставит кредитные каникулы на выгодных условиях, но договариваться с ним нужно и можно.