properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 июля 2017, 08:00

Published 31 июля 2017, 08:00

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Игорь Сапко вошел в ТОП-50 эффективных депутатов Госдумы

31 июля 2017, 08:00
Сюжет
Госдума
Однако часть пермских депутатов оказалась в аутсайдерах. Худшим из них оказался Дмитрий Скриванов.

Бывший глава Перми Игорь Сапко вошел в ТОП-50 самых полезных депутатов Госдумы седьмого созыва. Рейтинг по результатам работы с октября 2016 по июль 2017 года был составлен экспертами проекта «Депутат-клуб».

Для вычисления коэффициента полезности депутата (КПД) использовались четыре базовых параметра:

  • Народный рейтинг. Составляет на основании голосования на сайте «Депутат.клуб». Рейтинг показывает сколько активных сторонников имеет депутат.
  • Рейтинг активности. Составляется на основании данных аппарата Государственной Думы. Сколько законопроектов внес депутат за отчетный период, сколько раз выступил на заседаниях, в каком количестве рабочих мероприятий принял участие.
  • Медиа-рейтинг. Составляется на основании мониторинга средств массовой информации и социальных сетей. Однако учитывались только позитивные и нейтральные публикации.
  • Экспертный рейтинг. Составляется на основании оценок работы депутата ведущими региональными и федеральными экспертами — политологами, учеными, руководителями СМИ, представителями исполнительной власти.

На основании этих показателей Игорь Сапко занял 36-место в общем рейтинге, его КПД составил 36,35. Лучше всех из депутатов от Пермского края проявил себя Андрей Исаев (7 место), однако «нашим» его назвать сложно. Он родился, вырос, выучился и построил свою политическую карьеру в Москве.

Другие представители Прикамья расположились в рейтинге следующим образом:

  • Алексей Бурнашов — 93 место;
  • Дмитрий Сазонов — 107 место;
  • Игорь Шубин — 203 место;
  • Александр Василенко — 360 место;
  • Дмитрий Скриванов — 389 место;
Главная новость по теме
«За заслуги в развитии законодательства». Чем Игорь Сапко заслужил почетный знак
#Политика#Депутат#Госдума#Сапко
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика