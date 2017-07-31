Игорь Сапко вошел в ТОП-50 эффективных депутатов Госдумы

Posted 31 июля 2017, 08:00
Published 31 июля 2017, 08:00
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Бывший глава Перми Игорь Сапко вошел в ТОП-50 самых полезных депутатов Госдумы седьмого созыва. Рейтинг по результатам работы с октября 2016 по июль 2017 года был составлен экспертами проекта «Депутат-клуб».
Для вычисления коэффициента полезности депутата (КПД) использовались четыре базовых параметра:
На основании этих показателей Игорь Сапко занял 36-место в общем рейтинге, его КПД составил 36,35. Лучше всех из депутатов от Пермского края проявил себя Андрей Исаев (7 место), однако «нашим» его назвать сложно. Он родился, вырос, выучился и построил свою политическую карьеру в Москве.
Другие представители Прикамья расположились в рейтинге следующим образом: