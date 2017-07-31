Игорь Сапко вошел в ТОП-50 эффективных депутатов Госдумы

На основании этих показателей Игорь Сапко занял 36-место в общем рейтинге, его КПД составил 36,35. Лучше всех из депутатов от Пермского края проявил себя Андрей Исаев (7 место), однако «нашим» его назвать сложно. Он родился, вырос, выучился и построил свою политическую карьеру в Москве.