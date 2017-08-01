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Posted 1 августа 2017, 10:35

Published 1 августа 2017, 10:35

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

«Подрядчик вызывает подозрения»: власти Перми могут расторгнуть контракт на ремонт Коммунального моста

1 августа 2017, 10:35
Сюжет
Коммунальный мост

Администрация Перми может расторгнуть договор на ремонт Коммунального моста. Об этом сообщает «РБК-Пермь», ссылаясь на замглавы Анатолия Дашкевича. По словам чиновника, подрядчику предложили до начала работ предоставить документы на необходимую технику и схему организации дорожного движения.

Анатолий Дашкевич, начальник управления внешнего благоустройства администрации Перми:— Состоялся аукцион. Подрядчик, откровенно говоря, вызывает подозрения. После того, как подрядчик выполнит требования, будем принимать решение. Если он этого не сделает, то в этом году мы расторгнем договор, рисковать коммунальным мостом не будем»,

Торги по ремонту Коммунального моста объявлялись дважды. В первый раз аукцион был отменен по требованию прокуратуры, ведомство обнаружило ошибку в документации. Во второй раз аукцион состоялся, победителем стал единственный участник ООО «Техноград», оценив свои работы в 34,8 млн рублей. Ремонт должен был начаться сегодня, 1 августа, а закончиться 15 октября 2017 года

Движение по Коммунальному мосту было открыто 1 ноября 1967 года. Срок его эксплуатации — 50 лет. Как пишет «РБК-Пермь», ссылаясь на экспертное заключение, после 2017 года эксплуатация моста будет невозможна из-за износа, мост должен быть реконструирован.

#Недвижимость#Коммунальный мост
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