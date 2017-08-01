«Подрядчик вызывает подозрения»: власти Перми могут расторгнуть контракт на ремонт Коммунального моста

Торги по ремонту Коммунального моста объявлялись дважды. В первый раз аукцион был отменен по требованию прокуратуры, ведомство обнаружило ошибку в документации. Во второй раз аукцион состоялся, победителем стал единственный участник ООО «Техноград», оценив свои работы в 34,8 млн рублей. Ремонт должен был начаться сегодня, 1 августа, а закончиться 15 октября 2017 года