«Подрядчик вызывает подозрения»: власти Перми могут расторгнуть контракт на ремонт Коммунального моста

Posted 1 августа 2017, 10:35
Published 1 августа 2017, 10:35
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
Администрация Перми может расторгнуть договор на ремонт Коммунального моста. Об этом сообщает «РБК-Пермь», ссылаясь на замглавы Анатолия Дашкевича. По словам чиновника, подрядчику предложили до начала работ предоставить документы на необходимую технику и схему организации дорожного движения.
Торги по ремонту Коммунального моста объявлялись дважды. В первый раз аукцион был отменен по требованию прокуратуры, ведомство обнаружило ошибку в документации. Во второй раз аукцион состоялся, победителем стал единственный участник ООО «Техноград», оценив свои работы в 34,8 млн рублей. Ремонт должен был начаться сегодня, 1 августа, а закончиться 15 октября 2017 года
Движение по Коммунальному мосту было открыто 1 ноября 1967 года. Срок его эксплуатации — 50 лет. Как пишет «РБК-Пермь», ссылаясь на экспертное заключение, после 2017 года эксплуатация моста будет невозможна из-за износа, мост должен быть реконструирован.