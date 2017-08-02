«В нынешнем виде норму надо отменять»: в России могут снизить муниципальный фильтр

Posted 2 августа 2017, 04:48
Published 2 августа 2017, 04:48
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в ближайшее время в России может быть снижен муниципальный фильтр. Об этом пишет «Коммерсант»
«Я убеждена, и мою позицию поддерживают многие коллеги по ЦИКу, что норму о муниципальном фильтре в нынешнем виде надо отменять. Это моё глубочайшее убеждение», — сообщила руководитель ЦИК.
Памфилова считает, что нынешний муниципальный фильтр нужно заменить на правовую норму, которая «не убивала бы реальную конкуренцию, не служила бы поводом для злоупотребления административным ресурсом для снятия неугодных или наиболее реальных оппонентов на выборах».
В качестве пути решения проблемы председатель Центризбиркома рассматривает вариант со снижением фильтра до 5% или ниже. При этом Памфилова отмечает, что решение принимать не ей, а законодателям.
Напомним, из семи заявившихся кандидатов на пост губернатора Пермского края, муниципальный фильтр не прошли два кандидата: Константин Окунев и Олег Хараськин.