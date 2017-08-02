«В нынешнем виде норму надо отменять»: в России могут снизить муниципальный фильтр

Памфилова считает, что нынешний муниципальный фильтр нужно заменить на правовую норму, которая «не убивала бы реальную конкуренцию, не служила бы поводом для злоупотребления административным ресурсом для снятия неугодных или наиболее реальных оппонентов на выборах».