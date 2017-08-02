В Пермском филиале «Т Плюс» прокомментировали проверку ФАС

«В первую очередь, в феврале-марте инспекция ФАС проверяла деятельность Региональной службы по тарифам (РСТ) Пермского края за период 2014–2017 годы, а не ресурсоснабжающие компании. Однако проверка на основе части изъятых в РСТ документов в том числе свелась и к оценке финансовой деятельности нескольких предприятий края. В то же время инспекция ФАС проигнорировала проблему неучета регулятором затрат теплоснабжающих организаций, подлежащих обязательному включению в тариф», — сообщают в «Т Плюс».