Застройщик «Первого Пермского микрорайона» признан банкротом

В 2013 году ООО «КамСтройИнвест» получил разрешение на строительство первой очереди микрорайона в селе Лобаново. В эксплуатацию дома должны были сдать в третьем квартале 2015 года. Сначала сроки сдачи были нарушены, но затем, весной 2016 года, строительство прекратилось совсем.