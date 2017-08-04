Застройщик «Первого Пермского микрорайона» признан банкротом

Posted 4 августа 2017, 10:06
Published 4 августа 2017, 10:06
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Застройщик «Первого пермского микрорайона» ООО «КамСтройИнвест» (входит в ГК «Строительные проекты» — прим. Properm.ru) признан банкротом. Соответствующие решение 31 июля принял Арбитражный суд Пермского края, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
В 2013 году ООО «КамСтройИнвест» получил разрешение на строительство первой очереди микрорайона в селе Лобаново. В эксплуатацию дома должны были сдать в третьем квартале 2015 года. Сначала сроки сдачи были нарушены, но затем, весной 2016 года, строительство прекратилось совсем.