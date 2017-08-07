Минфин придумал новые условия страхования по ОСАГО

Кроме этого предлагается исключить из тарифа Коэффициент мощности и территориальный коэффициент. На их место хотят ввести коэффициент нарушения ПДД, учитывающий превышения скорости более чем на 60 км в час, выезды на встречную полосу, проезды на красный и вождение в нетрезвом виде.