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Posted 7 августа 2017, 06:39

Published 7 августа 2017, 06:39

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Минфин придумал новые условия страхования по ОСАГО

7 августа 2017, 06:39
Планируется ввести ряд понижающих коэффициентов, зависящих, от манеры вождения.

Министерство финансов РФ разработало поправки к закону об ОСАГО. Об этом сообщает «Коммерсант».

Минфин предлагает предоставить страховщикам возможность самостоятельно устанавливать ставку тарифа внутри базовых значений, но при этом ставку можно только снижать. Определять тариф страховщики будут исходя из характеристик автомобиля и целей его использования.

Также планируется ввести ряд понижающих коэффициентов, зависящих, например, от манеры вождения. Проект министерства предусматривает установку на автомобиль устройств, отслеживающих стиль езды.

Кроме этого предлагается исключить из тарифа Коэффициент мощности и территориальный коэффициент. На их место хотят ввести коэффициент нарушения ПДД, учитывающий превышения скорости более чем на 60 км в час, выезды на встречную полосу, проезды на красный и вождение в нетрезвом виде.

#Авто#Минфин#Страхование#Осаго
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