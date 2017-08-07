В Березниках дети нашли человеческий череп и кости

Posted 7 августа 2017, 04:48
Published 7 августа 2017, 04:48
Modified 2 марта 2023, 14:45
Updated 2 марта 2023, 14:45
В минувшую пятницу, 4 августа, в Березниках в микрорайоне «У пруда» нашли череп и кости человека. Останки обнаружили дети неподалеку от дома по адресу ул. Толстого 5а. Фотографии «находки» появились в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщили корреспонденту Properm.ru местные жители, дом, рядом с которым найдены кости располагается на территории старого кладбища, которое было закрыто в середине 20 века. Сейчас найденный детьми скелет отправлен на экспертизу. Сотрудники полиции уточняют детали.
Ринат Алиев для Properm.ru