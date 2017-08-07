В Березниках дети нашли человеческий череп и кости

Как сообщили корреспонденту Properm.ru местные жители, дом, рядом с которым найдены кости располагается на территории старого кладбища, которое было закрыто в середине 20 века. Сейчас найденный детьми скелет отправлен на экспертизу. Сотрудники полиции уточняют детали.