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Posted 8 августа 2017, 13:00

Published 8 августа 2017, 13:00

Modified 1 марта 2023, 19:33

Updated 1 марта 2023, 19:33

Что нам обещают? Изучаем предвыборные программы кандидатов в губернаторы

8 августа 2017, 13:00
10 сентября в Пермском крае будут выбирать губернатора. За пост главы Прикамья готовы побороться пять политиков. Properm.ru выяснил как кандидаты собираются менять жизнь региона в лучшую сторону.

Максим Решетников

Врио губернатора стал первым, кто рассказал жителям Прикамья о своих планах. Для этого его команда разработала сайт, адрес которого можно увидеть вместе с лицом кандидата, наверное, на половине рекламных щитов Перми.

Подробнее о предвыборной программе кандидата:
Пермякам на заметку. Максим Решетников представил основные пункты своей предвыборной программы

Олег Постников.

Предвыборная программа кандидата от партии ЛДПР и действующего депутата Законодательного собрания состоит из 10 пунктов: промышленность, развитие дорожной инфраструктуры, газификация, аграрный комплекс, здравоохранение, образование, ЖКХ, борьба с коррупцией, историческое наследие и работа с молодежью.

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Андрей Степанов.

Кандидат на должность губернатора Пермского от партии «Патриоты России» разделил свою программу на два направления: экономическая и социальная политика.

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Ирина Филатова.

Свою предвыборную программу кандидат от КПРФ пока не представила, но в избирательном штабе Филатовой корреспонденту Properm.ru рассказали, что главной идеей кампании станет призыв к формированию честной и эффективной власти в регионе.

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Владимир Аликин.

Кандидат на должность губернатора Пермского края от партии «Справедливая Россия» не смог предоставить Properm.ru свою предвыборную программу. Как сообщили в региональном отделения партии, документ еще не готов.

«Предвыборная программа Владимира Аликина еще формируется. Итоговый вариант будет опубликован в середине августа, в том числе, на сайте регионального отделения партии Справедливая Россия в Пермском крае», — прокомментировали в пресс-службе партии.

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