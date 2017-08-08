Что нам обещают? Изучаем предвыборные программы кандидатов в губернаторы

Posted 8 августа 2017, 13:00
Published 8 августа 2017, 13:00
Modified 1 марта 2023, 19:33
Updated 1 марта 2023, 19:33
Врио губернатора стал первым, кто рассказал жителям Прикамья о своих планах. Для этого его команда разработала сайт, адрес которого можно увидеть вместе с лицом кандидата, наверное, на половине рекламных щитов Перми.
Предвыборная программа кандидата от партии ЛДПР и действующего депутата Законодательного собрания состоит из 10 пунктов: промышленность, развитие дорожной инфраструктуры, газификация, аграрный комплекс, здравоохранение, образование, ЖКХ, борьба с коррупцией, историческое наследие и работа с молодежью.
Кандидат на должность губернатора Пермского от партии «Патриоты России» разделил свою программу на два направления: экономическая и социальная политика.
Ирина Филатова.
Свою предвыборную программу кандидат от КПРФ пока не представила, но в избирательном штабе Филатовой корреспонденту Properm.ru рассказали, что главной идеей кампании станет призыв к формированию честной и эффективной власти в регионе.
Кандидат на должность губернатора Пермского края от партии «Справедливая Россия» не смог предоставить Properm.ru свою предвыборную программу. Как сообщили в региональном отделения партии, документ еще не готов.
«Предвыборная программа Владимира Аликина еще формируется. Итоговый вариант будет опубликован в середине августа, в том числе, на сайте регионального отделения партии Справедливая Россия в Пермском крае», — прокомментировали в пресс-службе партии.