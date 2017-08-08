Режим работы платных парковок Перми уменьшат на один час

Источник в мэрии сообщил «Ъ», что проект согласован со всеми сторонами — депутатами и общественностью. «Были жалобы от родителей, которые утром отвозят детей в школы — что им не хватает 15 минут, чтобы отвести ребенка в школы. Мы пошли им навстречу», — сказал собеседник издания.