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Posted 8 августа 2017, 06:34

Published 8 августа 2017, 06:34

Modified 1 марта 2023, 19:32

Updated 1 марта 2023, 19:32

Режим работы платных парковок Перми уменьшат на один час

8 августа 2017, 06:34
Сюжет
Пермские дороги
Новый режим работы станет действовать с 18 сентября.

Время работы платной парковочной зоны будет уменьшено на один час — она будет действовать с 9:00 до 19:00 часов с понедельника по пятницу, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Соответствующее решения приняла администрация Перми. Новый режим работы станет действовать с 18 сентября. Сейчас документ постановления проходит антикоррупционную экспертизу, которая должна завершиться 9 августа. До вступления решения в силу, платные парковки будут работать по старому режиму — с 8:30 до 19:30 часов.

Источник в мэрии сообщил «Ъ», что проект согласован со всеми сторонами — депутатами и общественностью. «Были жалобы от родителей, которые утром отвозят детей в школы — что им не хватает 15 минут, чтобы отвести ребенка в школы. Мы пошли им навстречу», — сказал собеседник издания.

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#Авто#Пермские дороги#Платные парковки
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