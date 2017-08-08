Режим работы платных парковок Перми уменьшат на один час

Posted 8 августа 2017, 06:34
Published 8 августа 2017, 06:34
Modified 1 марта 2023, 19:32
Updated 1 марта 2023, 19:32
Время работы платной парковочной зоны будет уменьшено на один час — она будет действовать с 9:00 до 19:00 часов с понедельника по пятницу, пишет «Коммерсант-Прикамье».
Соответствующее решения приняла администрация Перми. Новый режим работы станет действовать с 18 сентября. Сейчас документ постановления проходит антикоррупционную экспертизу, которая должна завершиться 9 августа. До вступления решения в силу, платные парковки будут работать по старому режиму — с 8:30 до 19:30 часов.
Источник в мэрии сообщил «Ъ», что проект согласован со всеми сторонами — депутатами и общественностью. «Были жалобы от родителей, которые утром отвозят детей в школы — что им не хватает 15 минут, чтобы отвести ребенка в школы. Мы пошли им навстречу», — сказал собеседник издания.