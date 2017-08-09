Более 400 тысяч человек посетили мероприятия Большого летнего фестиваля

«Интересные и яркие события и мероприятия проходят на самых разных площадках. Впервые фестивальное движение охватило не только Пермь, но и все территории края. Важно, чтобы наши общественные пространства, культурные и спортивные объекты и площадки не пустовали, чтобы в крае бурлила жизнь: люди выходили на улицу, общались, радовались, ездили в гости в соседние города и районы на мероприятия, которые им интересны», — отметил врио губернатора Пермского края Максим Решетников.