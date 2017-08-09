Более 400 тысяч человек посетили мероприятия Большого летнего фестиваля

Posted 9 августа 2017, 09:59
Published 9 августа 2017, 09:59
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Сегодня, 9 августа, на заседании правительства Пермского края подвели итоги первых трех месяцев Большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое время».
«Интересные и яркие события и мероприятия проходят на самых разных площадках. Впервые фестивальное движение охватило не только Пермь, но и все территории края. Важно, чтобы наши общественные пространства, культурные и спортивные объекты и площадки не пустовали, чтобы в крае бурлила жизнь: люди выходили на улицу, общались, радовались, ездили в гости в соседние города и районы на мероприятия, которые им интересны», — отметил врио губернатора Пермского края Максим Решетников.
Заместитель председателя правительства Пермского края Ирина Ивенских рассказала о первых итогах фестиваля: уже состоялось 55 крупных мероприятий, из них 30 прошло в Перми и 25 — в районах и городах края. Численность участников и зрителей «Пермского периода» составила более 400 тысяч человек. Крупные события прошли в Перми и Пермском районе, Чайковском, Губахе, Кунгуре, Березниках, Лысьве, Усолье и других городах.
Среди наиболее заметных событий Ивенских отметила полюбившийся пермякам проект «Суббота на набережной», международный «Фестиваль уличных театров» и проект «Прекрасное на Каме». Большой интерес вызвали спортивные мероприятия «Межрегиональный фестиваль дворового спорта», «Стритбаскет», баскетбольный «Кубок Победы».
21 июля на эспланаде в центре Перми начали работу «Спортивный квартал» с бесплатным катком и «Лето-парк», включающий в себя площадки для отдыха, игр, мастер-классов, а также павильон «Сказариум» с постоянной культурно-просветительской программой.
С учетом года экологии в России важно отметить ряд состоявшихся проектов экологической направленности, таких как этнофестиваль KAMWA в Хохловке и «Экофест» в Добрянском районе.
Ирина Ивенских также отметила, что в рамках проекта уделяется внимание включению в городскую среду людей с ограниченными возможностями здоровья, которые участвуют во многих фестивальных мероприятиях. 12 августа состоится чемпионат Пермского края по легкой атлетике среди инвалидов, а в программе работы «Лето-парка» будут представлены выступления участников инклюзивного театра.
До середины сентября в рамках проекта запланирован комплекс самых разнообразных мероприятий. Среди наиболее масштабных из них — два крупных спортивных события в Чайковском — чемпионат мира по летнему биатлону (23–27 августа) и Гран-При по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин (9–10 сентября). Кроме того, 3 сентября в Перми пройдет первый международный марафон.
Максим Решетников напомнил о том, что сейчас идет сбор предложений и планирование летнего фестиваля на следующий год. Также следует подумать о зимней программе, чтобы жители края чувствовали, что движение в культурной жизни региона — это долгосрочная история.