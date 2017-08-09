Суд признал незаконным отказ мэрии Перми в проведении антипутинского митинга в центре города

На первом заседании по апелляции у ответчика (представителя администрации города Перми — прим. Properm.ru) были затребованы подробные документы о том, какие работы проводились на эспланаде 29 апреля. На втором заседании, которое прошло сегодня, ответчик предоставил документы о том, что в рассматриваемое время там проводились асфальтовые работы. Но из них не следовало, что они проводились именно в этот день и в часы митинга, а главное — что их нельзя было перенести на другое время. В результате суд иск удовлетворил.