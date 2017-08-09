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Posted 9 августа 2017, 11:43

Published 9 августа 2017, 11:43

Modified 2 марта 2023, 14:45

Updated 2 марта 2023, 14:45

Суд признал незаконным отказ мэрии Перми в проведении антипутинского митинга в центре города

Суд признал незаконным отказ мэрии Перми в проведении антипутинского митинга в центре города

9 августа 2017, 11:43
Фото: Properm.ru.
По мнению активистов демкоалиции, краевой суд своим решением «ликвидировал опасный прецедент».

Сегодня, 9 августа, Пермский краевой суд удовлетворил апелляционную жалобу члена демкоалиции в Пермском крае Бориса Ерохина против администрации города Перми. По мнению Ерохина, чиновники под видом «ремонтных работ» запретили проводить оппозиционный митинг на городской эспланаде, намеченный на 29 апреля.

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В конце апреля этого года активисты подали заявки на проведение митингов в центре города в рамках акции «Надоел!». На площади напротив памятника «Героям фронта и тыла» Ерохину проводить митинг запретили, заявив, что в это время будут проводиться «запланированые работы по уборке мусора, бытовых отходов и различного рода загрязнений, образовавшихся в зимний период». Тогда же, в конце апреля, активист подал иск в Ленинский районный суд и предоставил доказательства того, что весь мусор с площадки уже убран и причина для него надуманная. Несмотря на это, суд ему в иске отказал.

На первом заседании по апелляции у ответчика (представителя администрации города Перми — прим. Properm.ru) были затребованы подробные документы о том, какие работы проводились на эспланаде 29 апреля. На втором заседании, которое прошло сегодня, ответчик предоставил документы о том, что в рассматриваемое время там проводились асфальтовые работы. Но из них не следовало, что они проводились именно в этот день и в часы митинга, а главное — что их нельзя было перенести на другое время. В результате суд иск удовлетворил.

«Мы считаем, что данным решением Пермский краевой суд ликвидировал опасный прецедент, ведь в случае оставления решения в силе местные власти в городе (и в других городах России) получали возможность отказывать активистам в реализации их конституционных прав под самыми надуманными предлогами», — отметили в демкоалиции.

По итогам суда, городскую администрацию обязали разрешить провести мероприятие, которое уже состоялось. «Как это сделать не понятно. Попробуем заявить в центре Перми площадку и посмотреть, что ответят в этот раз», — рассказал Валентин Мурзаев.

Ранее Ерохина оштрафовали на 10 тыс. рублей за участие в несанкционированном митинге. Однако свою вину он не признал.

#Общество
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