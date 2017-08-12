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Posted 12 августа 2017, 07:23

Published 12 августа 2017, 07:23

Modified 1 марта 2023, 19:29

Updated 1 марта 2023, 19:29

В Соликамске водитель осужден за смертельное ДТП

12 августа 2017, 07:23

В Соликамске вынесен приговор в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Установлено, что в октябре прошлого года мужчина, управляя автомобилем «Шевроле Нива» не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир – мужчина 1962 года рождения скончался на месте. Когда виновник аварии и другой пассажир поняли, что он мертв, с места аварии они скрылись.

Через несколько часов инспекторы дорожно-патрульной службы полиции задержали водителя в его квартире. Он пояснил стражам порядка, что за рулем автомобиля находился не он, а его погибший товарищ. Однако в ходе следствия эта версия была опровергнута.

Соликамский городской суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. В качестве дополнительного наказания ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок три года

#Происшествия
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