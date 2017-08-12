В Соликамске водитель осужден за смертельное ДТП

Установлено, что в октябре прошлого года мужчина, управляя автомобилем «Шевроле Нива» не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир – мужчина 1962 года рождения скончался на месте. Когда виновник аварии и другой пассажир поняли, что он мертв, с места аварии они скрылись.