В Соликамске водитель осужден за смертельное ДТП

Posted 12 августа 2017, 07:23
Published 12 августа 2017, 07:23
Modified 1 марта 2023, 19:29
Updated 1 марта 2023, 19:29
В Соликамске вынесен приговор в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Установлено, что в октябре прошлого года мужчина, управляя автомобилем «Шевроле Нива» не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир – мужчина 1962 года рождения скончался на месте. Когда виновник аварии и другой пассажир поняли, что он мертв, с места аварии они скрылись.
Через несколько часов инспекторы дорожно-патрульной службы полиции задержали водителя в его квартире. Он пояснил стражам порядка, что за рулем автомобиля находился не он, а его погибший товарищ. Однако в ходе следствия эта версия была опровергнута.
Соликамский городской суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. В качестве дополнительного наказания ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок три года