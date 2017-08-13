Курс Bitcoin достиг исторического максимума

Posted 13 августа 2017, 06:48
Published 13 августа 2017, 06:48
Modified 2 марта 2023, 14:45
Updated 2 марта 2023, 14:45
Сегодня криптовалюта Bitcoin обновила исторический максимум.13 августа в 6:20 часов по московскому времени за одну единицу предлагали 4101,41 доллар. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки CoinMarketCap.
Как пишет Lenta.ru, за 24 часа Bitcoin (BTC) подорожал на 12,29%. При этом отметку в три тысячи долларов за биткоин криптовалюта преодолела 7 августа, шесть дней назад. Сейчас капитализация валюты приблизилась к 67,7 миллиарда долларов.