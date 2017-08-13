properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 августа 2017, 06:48

Published 13 августа 2017, 06:48

Modified 2 марта 2023, 14:45

Updated 2 марта 2023, 14:45

Курс Bitcoin достиг исторического максимума

13 августа 2017, 06:48

Сегодня криптовалюта Bitcoin обновила исторический максимум.13 августа в 6:20 часов по московскому времени за одну единицу предлагали 4101,41 доллар. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки CoinMarketCap.

Как пишет Lenta.ru, за 24 часа Bitcoin (BTC) подорожал на 12,29%. При этом отметку в три тысячи долларов за биткоин криптовалюта преодолела 7 августа, шесть дней назад. Сейчас капитализация валюты приблизилась к 67,7 миллиарда долларов.

#Банки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика