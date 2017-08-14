Энергетики «Т Плюс» приступили к масштабной перекладке теплосетей на правом берегу Перми

Энергетики отмечают, что серьезные вложения в теплосетевой комплекс обеспечены, в том числе, внедрением системы прямых платежей за услуги отопления и ГВС. Оплата энергоресурса напрямую позволяет повысить платежную дисциплину и увеличить собираемость денежных средств, а значит — направить больше средств на модернизацию теплосетей. В настоящее время энергетики в полном объеме выполняют свои обязательства по подготовке объектов теплосетевой инфраструктуры к зиме, подчеркивает Максим Рябенко. В свою очередь, теплоснабжающая организация ждет от своих клиентов такого же ответственного отношения в части своевременных оплат.