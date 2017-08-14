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Posted 14 августа 2017, 04:35

Published 14 августа 2017, 04:35

Modified 2 марта 2023, 14:45

Updated 2 марта 2023, 14:45

В Перми водитель ВАЗа пострадал после столкновения с деревом

В Перми водитель ВАЗа пострадал после столкновения с деревом

14 августа 2017, 04:35
Фото: Properm.ru.

Вчера, 13 августа, в 09:50 в Кировском районе Перми произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 1972 года рождения двигался на автомобиле ВАЗ-21150 по ул. Сивашская.

В районе дома №105 мужчина допустил наезд на дерево. В результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован в больницу. Установлено, что гражданин ранее лишался права управления транспортными средствами.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

#Происшествия
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