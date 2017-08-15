Адвокат Учителя пригрозил Поклонской уголовной ответственностью за «Матильду»

Posted 15 августа 2017, 10:59
Published 15 августа 2017, 10:59
Modified 1 марта 2023, 19:26
Updated 1 марта 2023, 19:26
Адвокат режиссера Алексея Учителя заявил, что антиобщественное поведение депутата Госдумы Натальи Поклонской в отношении пока не вышедшего на экраны фильма «Матильда» может обернуться для нее привлечением к ответственности. Об этом Константин Добрынин сообщил сегодня, 15 агуста, передает «Интерфакс».
На имя Поклонской Добрынин отправил предостережение, в котором призвал отказаться от кампании против выхода «Матильды». Если Поклонская от своих претензий не откажется, адвокат режиссера пообещал применить к депутату «механизм уголовной репрессии, как крайнего метода правового регулирования, влекущий лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности», пишет агенство.
В частности, адвокат обвинил парламентария во введении госорганов в заблуждение якобы экспертным заключением о фильме и возможном давлении на прокуратуру Симферополя для запрета трейлеров картины в кинотеатрах. Добрынин также раскритиковал заявления Поклонской, увидевшей экстремизм в действиях чиновников Минкульта, которые выдали прокатное удостоверение.
Фильм «Матильда» выйдет на большом экране 26 октября. Фильм расскажет о взаимоотношениях императора Николая II,и балерины Матильды Кшесинской.