Адвокат Учителя пригрозил Поклонской уголовной ответственностью за «Матильду»

На имя Поклонской Добрынин отправил предостережение, в котором призвал отказаться от кампании против выхода «Матильды». Если Поклонская от своих претензий не откажется, адвокат режиссера пообещал применить к депутату «механизм уголовной репрессии, как крайнего метода правового регулирования, влекущий лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности», пишет агенство.