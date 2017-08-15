Банк «Урал ФД» вошел в Национальный совет финансового рынка

Банк «Урал ФД» стал членом некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка» (НП «НСФР»). Для банка вступление в Совет ̶ это возможность быть в курсе новых технологий на финансовом рынке России, повысить систему оценки рисков, комплаенс и систему внутреннего контроля, наладить взаимодействие с электронными государственными сервисами, а значит, быть еще удобнее для клиентов.