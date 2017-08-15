Банк «Урал ФД» вошел в Национальный совет финансового рынка

Posted 15 августа 2017, 11:54
Published 15 августа 2017, 11:54
Modified 1 марта 2023, 19:26
Updated 1 марта 2023, 19:26
Банк «Урал ФД» стал членом некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка» (НП «НСФР»). Для банка вступление в Совет ̶ это возможность быть в курсе новых технологий на финансовом рынке России, повысить систему оценки рисков, комплаенс и систему внутреннего контроля, наладить взаимодействие с электронными государственными сервисами, а значит, быть еще удобнее для клиентов.
Национальный совет финансового рынка» был организован в 2013 году. В числе направлений деятельности Совета: решение широкого круга вопросов, касающихся инфраструктуры, регулирования, защиты прав и законных интересов участников финансового рынка, включая взаимодействие банков и электронных государственных сервисов, вопросы упрощенной идентификации и другие, важные для банка, направления.
«Сотрудничество «Урал ФД» и Национального совета финансового рынка позволит повысить уровень клиентского сервиса, снизить юридические риски и издержки на мониторинг правовой среды, а также повысить эффективность системного взаимодействия с регуляторами при осуществлении практической деятельности банка», — комментирует директор по рискам банка «Урал ФД» Анна Гусакова.