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Posted 15 августа 2017, 11:54

Published 15 августа 2017, 11:54

Modified 1 марта 2023, 19:26

Updated 1 марта 2023, 19:26

Банк «Урал ФД» вошел в Национальный совет финансового рынка

15 августа 2017, 11:54
Это позволит повысить уровень клиентского сервиса и снизить юридические риски.

Банк «Урал ФД» стал членом некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка» (НП «НСФР»). Для банка вступление в Совет ̶ это возможность быть в курсе новых технологий на финансовом рынке России, повысить систему оценки рисков, комплаенс и систему внутреннего контроля, наладить взаимодействие с электронными государственными сервисами, а значит, быть еще удобнее для клиентов.

Национальный совет финансового рынка» был организован в 2013 году. В числе направлений деятельности Совета: решение широкого круга вопросов, касающихся инфраструктуры, регулирования, защиты прав и законных интересов участников финансового рынка, включая взаимодействие банков и электронных государственных сервисов, вопросы упрощенной идентификации и другие, важные для банка, направления.

«Сотрудничество «Урал ФД» и Национального совета финансового рынка позволит повысить уровень клиентского сервиса, снизить юридические риски и издержки на мониторинг правовой среды, а также повысить эффективность системного взаимодействия с регуляторами при осуществлении практической деятельности банка», — комментирует директор по рискам банка «Урал ФД» Анна Гусакова.

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