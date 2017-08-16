Малоимущим семьям Прикамья возместят расходы за газификацию жилья

Posted 16 августа 2017, 07:26
Published 16 августа 2017, 07:26
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
По поручению врио губернатора Пермского края Максима Решетникова утвержден порядок возмещения расходов на технологическое присоединение к газовой сети жилых домов, принадлежащих отдельным категориям граждан, проживающих в регионе.
Предполагается поддержать граждан с низким уровнем доходов, которые не имеют возможности самостоятельно оплатить услугу газификации дома.
К этой категории граждан относятся пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи с доходом менее двукратной величины прожиточного минимума (пенсионеры — 15 тыс. рублей, семьи — 19 тыс. рублей на человека), а также малоимущие семьи, если площадь жилья не превышает: 66 кв м — на одного собственника, 84 кв м — если семья состоит из двух человек, 108 кв м — если семья собственника состоит из трех и более человек.
Например, многодетным семьям с тремя детьми размер выплаты составит 100%, то есть до 40 тыс. рублей.
Чтобы получить соответствующие льготы, нужно обратиться с заявлением, договором о газификации жилья и актами выполненных работ в органы соцзащиты.