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Posted 16 августа 2017, 07:26

Published 16 августа 2017, 07:26

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Малоимущим семьям Прикамья возместят расходы за газификацию жилья

Малоимущим семьям Прикамья возместят расходы за газификацию жилья

16 августа 2017, 07:26
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Доброта на ПП
Предполагается поддержать собственников с низким доходом.

По поручению врио губернатора Пермского края Максима Решетникова утвержден порядок возмещения расходов на технологическое присоединение к газовой сети жилых домов, принадлежащих отдельным категориям граждан, проживающих в регионе.

Предполагается поддержать граждан с низким уровнем доходов, которые не имеют возможности самостоятельно оплатить услугу газификации дома.

К этой категории граждан относятся пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи с доходом менее двукратной величины прожиточного минимума (пенсионеры — 15 тыс. рублей, семьи — 19 тыс. рублей на человека), а также малоимущие семьи, если площадь жилья не превышает: 66 кв м — на одного собственника, 84 кв м — если семья состоит из двух человек, 108 кв м — если семья собственника состоит из трех и более человек.

Например, многодетным семьям с тремя детьми размер выплаты составит 100%, то есть до 40 тыс. рублей.

Чтобы получить соответствующие льготы, нужно обратиться с заявлением, договором о газификации жилья и актами выполненных работ в органы соцзащиты.

#Общество#Доброта на ПП#Правительство пермского края#Многодетные
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