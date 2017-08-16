Малоимущим семьям Прикамья возместят расходы за газификацию жилья

К этой категории граждан относятся пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи с доходом менее двукратной величины прожиточного минимума (пенсионеры — 15 тыс. рублей, семьи — 19 тыс. рублей на человека), а также малоимущие семьи, если площадь жилья не превышает: 66 кв м — на одного собственника, 84 кв м — если семья состоит из двух человек, 108 кв м — если семья собственника состоит из трех и более человек.