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Posted 16 августа 2017, 15:13

Published 16 августа 2017, 15:13

Modified 2 марта 2023, 14:45

Updated 2 марта 2023, 14:45

Мэрия Перми отремонтирует дом на Компросе, 71 за 23 млн рублей. Суд обязал провести работы 5 лет назад

16 августа 2017, 15:13
Сюжет
Капремонт

Администрация города Перми в рамках исполнения решения суда объявила аукцион на ремонт дома по адресу Комсомольский проспект, 71. Максимальная сумма контракта 23 млн 71 тыс. рублей. Источником финансирования послужил бюджет города Перми.

С иском в суд в 2012 году выступила инициативная группа жильцов дома. Пермяки требовали провести капитальный ремонт дома. Тогда же было вынесено решение суда, по которому администрацию города Перми обязали провести работы. Однако к исполнению акта подрядчик приступил только в 2014 году, когда занялся системой водоснабжения и канализацией; на будущее была составлена проектная документация на ремонт системы отопления и балконов.

Согласно локально сметному расчету, который прикреплен к документам закупки, деньги будут распределены на усиление несущих железобетонных конструкций балконов — 7,6 млн рублей и ремонт системы отопления — 15,4 млн рублей.

Как отметил, юрист Виталий Степанов, исполнению контракта может помешать начало отопительного сезона.

Виталий Степанов, юрист: — Видимо они будут исполнять его в следующем году. Опрессовки должны быть закончены в начале сентября, а в октябре подать тепло. Успеть к этому сроку — что-то из области фантастики. Ремонт балконов, опять же вопрос сезонности. Никто в ноябре или декабре не будет этим заниматься.

За прошедшие пять лет администрацию неоднократно штрафовали за неисполнение решения суда, а в отсрочке исполнения акта мэрии отказывали. «Люди изначально не питали иллюзий относительно исполнения решения суда. Важно, что они хотя бы пытаются [отремонтировать] и судебный акт исполняется. Провести капремонт в многоквартирном доме тоже занятие не простое, но можно было и быстрее», — подытожил юрист.

Пермяки умеют добиваться своего:
Как заставить администрацию отремонтировать свой дом? Пермская история успеха
#Недвижимость#Капремонт#Госзакупки#Администрация Перми
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