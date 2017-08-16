Мэрия Перми отремонтирует дом на Компросе, 71 за 23 млн рублей. Суд обязал провести работы 5 лет назад

С иском в суд в 2012 году выступила инициативная группа жильцов дома. Пермяки требовали провести капитальный ремонт дома. Тогда же было вынесено решение суда, по которому администрацию города Перми обязали провести работы. Однако к исполнению акта подрядчик приступил только в 2014 году, когда занялся системой водоснабжения и канализацией; на будущее была составлена проектная документация на ремонт системы отопления и балконов.