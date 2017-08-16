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Posted 16 августа 2017, 09:29

Published 16 августа 2017, 09:29

Modified 2 марта 2023, 14:45

Updated 2 марта 2023, 14:45

Самолет Владимира Путина приземлился в аэропорту Перми

Самолет Владимира Путина приземлился в аэропорту Перми

16 августа 2017, 09:29
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Аэропорт
Ранее СМИ заявляли о возможности проведения выездного заседания Госсовета с участием главы государства.

В столицу Пермского края прибыл самолет Ил-96 специального летного отряда «Россия», который обслуживает первых лиц государства, в том числе Владимира Путина. Об этом изданию «Ъ» рассказал источник в аэропорту. Однако находился ли на борту воздушного судна президент РФ, пока не подтверждается.

Возможность визита главы государства в Пермь обсуждалась уже длительное время. Ранее в СМИ сообщалось, что в конце августа в столице Пермского края пройдет выездное заседание Госсовета на тему транспортного развития России с участием Владимира Путина. Перед прибытием самого президента в регионы, на место прилетают и размещаются сотрудники службы безопасности и протокола, которые также совершают перелеты на самолетах авиаотряда «Россия».

Последний визит Владимира Путина в Перми состоялся 4 февраля 2012 года. Скромный визит председателя правительства обошелся без встреч с большим количеством народа. Ограничившись посещением хоккейного матча, Владимир Путин предпочел работникам предприятий топ-менеджмент.

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#Политика#Аэропорт#Владимир Путин#Самолет
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