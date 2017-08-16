Самолет Владимира Путина приземлился в аэропорту Перми

Возможность визита главы государства в Пермь обсуждалась уже длительное время. Ранее в СМИ сообщалось, что в конце августа в столице Пермского края пройдет выездное заседание Госсовета на тему транспортного развития России с участием Владимира Путина. Перед прибытием самого президента в регионы, на место прилетают и размещаются сотрудники службы безопасности и протокола, которые также совершают перелеты на самолетах авиаотряда «Россия».