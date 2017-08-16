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Posted 16 августа 2017, 11:47

Published 16 августа 2017, 11:47

Modified 2 марта 2023, 14:45

Updated 2 марта 2023, 14:45

Суд отклонил иск Олега Хараськина к краевому избиркому

16 августа 2017, 11:47
Сюжет
Выборы
Экс-кандидат в губернаторы намерен обратиться в вышестоящие инстанции.

Сегодня, 16 августа, в Пермском краевом суде состоялось заседание по делу о регистрации кандидата от партии «Великое Отечество» Олега Хараськина на выборах губернатора Пермского края. По его итогам, суд оставил в силе решение краевой избирательной комиссии об отказе.

Хараськин утверждал, что на муниципальных депутатов оказывалось давление, а также что их намеренно ввели в заблуждение во время сбора подписей. Однако прокурор отметила, что подтверждающих фактов нет и ходатайствовала об отказе в удовлетворении иска. Суд оставил решение избиркома в силе.

Олег Хараськин не согласился с решением суда и заявил, что после получения официального решения, намерен подавать апелляцию в Верховный суд РФ и ЦИК.

Выборы губернатора Прикамья пройдут 10 сентября 2017 года. Избранным будет считаться тот кандидат, за кого проголосовало более 50% избирателей, принявших участие в голосовании. Официальный период агитации начался 12 августа.

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#Политика#Суд#Выборы
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