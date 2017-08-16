Суд отклонил иск Олега Хараськина к краевому избиркому

Хараськин утверждал, что на муниципальных депутатов оказывалось давление, а также что их намеренно ввели в заблуждение во время сбора подписей. Однако прокурор отметила, что подтверждающих фактов нет и ходатайствовала об отказе в удовлетворении иска. Суд оставил решение избиркома в силе.