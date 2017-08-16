properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 августа 2017, 08:03

Published 16 августа 2017, 08:03

Modified 2 марта 2023, 14:45

Updated 2 марта 2023, 14:45

В Перми на выходные перекроют проезд по Северной дамбе

В Перми на выходные перекроют проезд по Северной дамбе

16 августа 2017, 08:03
Фото: Properm.ru.
За несколько дней планируют провести монтаж сети троллейбусов и трамваев.

В Перми на ближайшие выходные вновь закроют движение по Северной дамбе. 19 и 20 августа дорожные службы будут проводить переустройство стрелочного перевода трамвайных путей. Об этом на комитете гордумы сообщил начальник департамента дорог и транспорта Илья Денисов. Чиновник отметил, что перекрыть движение, возможно, понадобится еще раз ближе к концу августа.

Капитальный ремонт Северной дамбы проводился нынешним летом, для этого движение на участке дороги было полностью перекрыто. 1 августа его вновь открыли, несмотря на скептические настроения горожан и заявления главы краевого Минтранса, что из-за дождей работы отставали от графика.

Главная новость по теме
Внимание! Северная дамба закрыта: пути объезда, места вероятных заторов
#Авто#Ремонт#Ремонт дорог#Дорожный ремонт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика