В Перми на выходные перекроют проезд по Северной дамбе

В Перми на ближайшие выходные вновь закроют движение по Северной дамбе. 19 и 20 августа дорожные службы будут проводить переустройство стрелочного перевода трамвайных путей. Об этом на комитете гордумы сообщил начальник департамента дорог и транспорта Илья Денисов. Чиновник отметил, что перекрыть движение, возможно, понадобится еще раз ближе к концу августа.