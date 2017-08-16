В Перми на выходные перекроют проезд по Северной дамбе

Posted 16 августа 2017, 08:03
Published 16 августа 2017, 08:03
Modified 2 марта 2023, 14:45
Updated 2 марта 2023, 14:45
В Перми на ближайшие выходные вновь закроют движение по Северной дамбе. 19 и 20 августа дорожные службы будут проводить переустройство стрелочного перевода трамвайных путей. Об этом на комитете гордумы сообщил начальник департамента дорог и транспорта Илья Денисов. Чиновник отметил, что перекрыть движение, возможно, понадобится еще раз ближе к концу августа.
Капитальный ремонт Северной дамбы проводился нынешним летом, для этого движение на участке дороги было полностью перекрыто. 1 августа его вновь открыли, несмотря на скептические настроения горожан и заявления главы краевого Минтранса, что из-за дождей работы отставали от графика.