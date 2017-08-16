В Пермском крае отремонтировали 19 квартир детей-сирот

Чтобы не допустить возникновения повторных дефектов, параллельно велась работа и с управляющими компаниями. Комиссия ИГЖН проверила, как организации выполняют свои обязанности. Обследовано около 85% домов и 800 квартир, в которых проживают дети-сироты. Выдано 120 предписаний для устранения замечаний. Оставшийся жилой фонд детей-сирот проверят до 1 октября текущего года, соответствующее распоряжение Инспекции государственного жилищного надзора дал врио губернатора Максим Решетников.