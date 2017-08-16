В Пермском крае отремонтировали 19 квартир детей-сирот

Posted 16 августа 2017, 05:53
Published 16 августа 2017, 05:53
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Власти региона потратили 720 тыс. рублей на ремонт квартир для детей-сирот. Об этом на заседании правительства 16 августа рассказал Министр социального развития Пермского края Павел Фокин.
Квартиры, которые нуждаются в срочном ремонте определила комиссия государственного жилищного надзора (ИГЖН). Всего было зафиксировано 19 жилых помещений.
На выполнение предписания правительством было выделено более двух млн рублей, тогда как рабочей группе удалось уложиться в сумму 720 тыс. рублей.
Среди отремонтированных жилых помещений: одна квартира в Соликамске (143 тыс. рублей), 12 квартир в жилом доме в Верещагино (436 тыс. рублей) и 6 квартир в Перми в жилом доме по улице Водников и Исхакова, а также кроля и фасад зданий (141 тыс. рублей). За ходом ремонта осуществляли технический надзор.
Чтобы не допустить возникновения повторных дефектов, параллельно велась работа и с управляющими компаниями. Комиссия ИГЖН проверила, как организации выполняют свои обязанности. Обследовано около 85% домов и 800 квартир, в которых проживают дети-сироты. Выдано 120 предписаний для устранения замечаний. Оставшийся жилой фонд детей-сирот проверят до 1 октября текущего года, соответствующее распоряжение Инспекции государственного жилищного надзора дал врио губернатора Максим Решетников.