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Posted 16 августа 2017, 05:53

Published 16 августа 2017, 05:53

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

В Пермском крае отремонтировали 19 квартир детей-сирот

В Пермском крае отремонтировали 19 квартир детей-сирот

16 августа 2017, 05:53
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Доброта на ПП
Чтобы не допустить возникновения повторных дефектов, параллельно велась работа и с управляющими компаниями.

Власти региона потратили 720 тыс. рублей на ремонт квартир для детей-сирот. Об этом на заседании правительства 16 августа рассказал Министр социального развития Пермского края Павел Фокин.

Квартиры, которые нуждаются в срочном ремонте определила комиссия государственного жилищного надзора (ИГЖН). Всего было зафиксировано 19 жилых помещений.

На выполнение предписания правительством было выделено более двух млн рублей, тогда как рабочей группе удалось уложиться в сумму 720 тыс. рублей.

Среди отремонтированных жилых помещений: одна квартира в Соликамске (143 тыс. рублей), 12 квартир в жилом доме в Верещагино (436 тыс. рублей) и 6 квартир в Перми в жилом доме по улице Водников и Исхакова, а также кроля и фасад зданий (141 тыс. рублей). За ходом ремонта осуществляли технический надзор.

Чтобы не допустить возникновения повторных дефектов, параллельно велась работа и с управляющими компаниями. Комиссия ИГЖН проверила, как организации выполняют свои обязанности. Обследовано около 85% домов и 800 квартир, в которых проживают дети-сироты. Выдано 120 предписаний для устранения замечаний. Оставшийся жилой фонд детей-сирот проверят до 1 октября текущего года, соответствующее распоряжение Инспекции государственного жилищного надзора дал врио губернатора Максим Решетников.

#Политика#Доброта на ПП#Правительство пермского края#Ремонт квартир#Управляющие компании#Дети-сироты#Минсоцразвития
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