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Posted 17 августа 2017, 13:00

Published 17 августа 2017, 13:00

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Решетников — о «Мотовилихинских заводах»: «Сохраним все без исключения рабочие места»

Решетников — о «Мотовилихинских заводах»: «Сохраним все без исключения рабочие места»

17 августа 2017, 13:00
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Банкротство
Сотрудникам завода, по словам главы региона, не стоит беспокоиться за свое производственное будущее.

Сегодня, 17 августа, врио губернатора Максим Решетников посетил «Мотовилихинские заводы». В ходе визита глава региона побывал в производственных цехах, а также встретился с руководителями предприятия. Как отметил Решетников, увиденное «существенно отличается от ожидаемого».

«Видно, что предприятие проинвестировано. Много новых технологий, и что главное, молодежи. Старое оборудование тоже в хорошем состоянии. Сейчас необходимо провести оздоровительные мероприятия, которые мы обсудили с руководством», — рассказал Решетников. Кроме того, несмотря на сложную финансовую ситуацию, на заводе не планируется сокращение сотрудников.

«Система финансового оздоровления предприятия, подразумевает сохранение всех без исключения рабочих мест. Предусматриваются дополнительные инвестиции. И в рамках новой схемы будет на 100% сохранен оборонзаказ», — подытожил Решетников.

В начале августа ПАО «Мотовилихинские заводы» вошло в процедуру банкротства. Иск о признании несостоятельным предприятие в Арбитражный суд обратился владимирский ВНИИ «Сигнал». Заявитель обосновал свое требование наличием не уплаченной свыше трех месяцев задолженности в сумме 32,1 млн рублей.

#Общество#Банкротство#Мотовилихинские заводы#Решетников
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