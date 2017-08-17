Решетников — о «Мотовилихинских заводах»: «Сохраним все без исключения рабочие места»

«Видно, что предприятие проинвестировано. Много новых технологий, и что главное, молодежи. Старое оборудование тоже в хорошем состоянии. Сейчас необходимо провести оздоровительные мероприятия, которые мы обсудили с руководством», — рассказал Решетников. Кроме того, несмотря на сложную финансовую ситуацию, на заводе не планируется сокращение сотрудников.