Решетников — о «Мотовилихинских заводах»: «Сохраним все без исключения рабочие места»

Posted 17 августа 2017, 13:00
Published 17 августа 2017, 13:00
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Сегодня, 17 августа, врио губернатора Максим Решетников посетил «Мотовилихинские заводы». В ходе визита глава региона побывал в производственных цехах, а также встретился с руководителями предприятия. Как отметил Решетников, увиденное «существенно отличается от ожидаемого».
«Видно, что предприятие проинвестировано. Много новых технологий, и что главное, молодежи. Старое оборудование тоже в хорошем состоянии. Сейчас необходимо провести оздоровительные мероприятия, которые мы обсудили с руководством», — рассказал Решетников. Кроме того, несмотря на сложную финансовую ситуацию, на заводе не планируется сокращение сотрудников.
«Система финансового оздоровления предприятия, подразумевает сохранение всех без исключения рабочих мест. Предусматриваются дополнительные инвестиции. И в рамках новой схемы будет на 100% сохранен оборонзаказ», — подытожил Решетников.
В начале августа ПАО «Мотовилихинские заводы» вошло в процедуру банкротства. Иск о признании несостоятельным предприятие в Арбитражный суд обратился владимирский ВНИИ «Сигнал». Заявитель обосновал свое требование наличием не уплаченной свыше трех месяцев задолженности в сумме 32,1 млн рублей.