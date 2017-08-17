Власти Прикамья арендуют дворец спорта «Молот»

Posted 17 августа 2017, 04:22
Published 17 августа 2017, 04:22
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Власти Пермского края нашло способ, как помочь оказавшемуся в кризисной ситуации ПАО «Мотовилихинские заводы». Краевое правительство предлагает взять УДС «Молот», который принадлежит предприятию, в аренду. Таким образом это снизит затраты «Мотовилихинского завода» на его содержание, которые составляют 50 млн рублей в год, сообщает «Ъ».
Решение о переходе УДС «Молот» под контроль краевых властей приняли на прошлой неделе. Сейчас обговариваются все условия передачи. При этом выкупать объект власти не планируют.
«Завод находится в сложной финансовой ситуации, и снятие с «Мотовилихинских заводов» расходов по его содержанию поможет холдингу», — отметил источник издания.
УДС «Молот» был построен еще в 1960-х и реконструирован в конце 1980-х годов.
В начале августа ПАО «Мотовилихинские заводы» вошло в процедуру банкротства. С иском о признании несостоятельным предприятие в Арбитражный суд обратился владимирский ВНИИ «Сигнал». Заявитель обосновал свое требование наличием не уплаченной свыше трех месяцев задолженности в сумме 32,1 млн рублей.