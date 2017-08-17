Власти Прикамья арендуют дворец спорта «Молот»

Власти Пермского края нашло способ, как помочь оказавшемуся в кризисной ситуации ПАО «Мотовилихинские заводы». Краевое правительство предлагает взять УДС «Молот», который принадлежит предприятию, в аренду. Таким образом это снизит затраты «Мотовилихинского завода» на его содержание, которые составляют 50 млн рублей в год, сообщает «Ъ».