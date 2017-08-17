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Posted 17 августа 2017, 04:22

Published 17 августа 2017, 04:22

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Власти Прикамья арендуют дворец спорта «Молот»

Власти Прикамья арендуют дворец спорта «Молот»

17 августа 2017, 04:22
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Молот-Прикамье
При этом выкупать объект правительство региона не планирует.

Власти Пермского края нашло способ, как помочь оказавшемуся в кризисной ситуации ПАО «Мотовилихинские заводы». Краевое правительство предлагает взять УДС «Молот», который принадлежит предприятию, в аренду. Таким образом это снизит затраты «Мотовилихинского завода» на его содержание, которые составляют 50 млн рублей в год, сообщает «Ъ».

Решение о переходе УДС «Молот» под контроль краевых властей приняли на прошлой неделе. Сейчас обговариваются все условия передачи. При этом выкупать объект власти не планируют.

«Завод находится в сложной финансовой ситуации, и снятие с «Мотовилихинских заводов» расходов по его содержанию поможет холдингу», — отметил источник издания.

УДС «Молот» был построен еще в 1960-х и реконструирован в конце 1980-х годов.

В начале августа ПАО «Мотовилихинские заводы» вошло в процедуру банкротства. С иском о признании несостоятельным предприятие в Арбитражный суд обратился владимирский ВНИИ «Сигнал». Заявитель обосновал свое требование наличием не уплаченной свыше трех месяцев задолженности в сумме 32,1 млн рублей.

#Бизнес#Молот-Прикамье#Мотовилихинские заводы#Молот#Парма#Удс молот#Аренда
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