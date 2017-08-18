В Прикамье осудили 20 участников наркокартеля

Posted 18 августа 2017, 10:33
Published 18 августа 2017, 10:33
Modified 2 марта 2023, 14:45
Updated 2 марта 2023, 14:45
В Перми состоялся суд над бандой наркодилеров. На скамье подсудимых оказались 20 человек из стран государств ближнего Зарубежья.
По данным следствия, организатором преступного сообщества стал уроженец Таджикистана. В состав картеля входило восемь организованных групп. Каждая банда занималась сбытом наркотиков на своей территории: в Перми, Соликамске, Березниках и Лысьве. Крупные партии героина поставлялись в регион, расфасовывались на мелкие части и передавались подельникам для продажи. Все члены организации придерживались строгой конспирации. Они часто меняли жилье и номера телефонов, а также привлекали людей, отбывающих сроки в местах лишения свободы.
Чтобы установить всех участников картеля, с лета 2014 года по июнь 2015 года оперативники задокументировали 33 преступления. Всех фигурантов дела задерживали одновременно, чтобы не допустить утечки информации. Во время обысков мест жительства наркодилеров, правоохранительные органы обнаружили около девяти кг героина.
Организатора ОПГ осудили летом прошлого года. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Остальные члены картеля получили от 2 до 19 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.