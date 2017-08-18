В Прикамье осудили 20 участников наркокартеля

По данным следствия, организатором преступного сообщества стал уроженец Таджикистана. В состав картеля входило восемь организованных групп. Каждая банда занималась сбытом наркотиков на своей территории: в Перми, Соликамске, Березниках и Лысьве. Крупные партии героина поставлялись в регион, расфасовывались на мелкие части и передавались подельникам для продажи. Все члены организации придерживались строгой конспирации. Они часто меняли жилье и номера телефонов, а также привлекали людей, отбывающих сроки в местах лишения свободы.