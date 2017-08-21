properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 августа 2017, 09:43

Published 21 августа 2017, 09:43

Modified 1 марта 2023, 19:20

Updated 1 марта 2023, 19:20

США остановили выдачу неиммиграционных виз в регионах России

21 августа 2017, 09:43
Сюжет
Санкции
Уже начали отменять собеседования, назначенные в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Посольство США приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в российских регионах. Ограничения вступят в силу в ближайшую среду, 23 августа. С 1 сентября все собеседования будут проводить только в посольстве в Москве.

Как сообщается на официальном сайте консульства, власти США решили прибегнуть к таким действиям в ответ на меры, принятые Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипмиссии США. Сегодня, 21 августа, уже начали отменять собеседования, назначенные в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

«Те заявители, которых это коснется, получат сообщение по электронной почте с номером телефона, по которому нужно будет связаться, чтобы перенести собеседование в посольстве США в Москве на более позднюю дату», — сообщают в американском посольстве.

#Общество#Сша#Санкции
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика