США остановили выдачу неиммиграционных виз в регионах России

Posted 21 августа 2017, 09:43
Published 21 августа 2017, 09:43
Modified 1 марта 2023, 19:20
Updated 1 марта 2023, 19:20
Посольство США приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в российских регионах. Ограничения вступят в силу в ближайшую среду, 23 августа. С 1 сентября все собеседования будут проводить только в посольстве в Москве.
Как сообщается на официальном сайте консульства, власти США решили прибегнуть к таким действиям в ответ на меры, принятые Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипмиссии США. Сегодня, 21 августа, уже начали отменять собеседования, назначенные в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.
«Те заявители, которых это коснется, получат сообщение по электронной почте с номером телефона, по которому нужно будет связаться, чтобы перенести собеседование в посольстве США в Москве на более позднюю дату», — сообщают в американском посольстве.