В Пермском крае будут судить гендиректора Александровского машиностроительного завода

«Тем не менее, следствием было установлено, что мужчина обладает 14 тысячами акций ОАО «АМЗ», на которые по инициативе следствия был наложен арест. Также по предложению руководства следственного отдела прокурор г. Александровска обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с генерального директора денежных средств, подлежащих уплате в бюджет в полном объеме», — поясняют в ведомстве.