В Пермском крае будут судить гендиректора Александровского машиностроительного завода

Posted 21 августа 2017, 08:48
Published 21 августа 2017, 08:48
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора Александровского машиностроительного завода. Руководителя предприятия обвиняют в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по налогам и сборам в крупном размере (ст. 199.2 УК РФ).
По версии следствия, с 24 апреля по 7 октября 2015 года, директор завода, зная о долгах предприятия, умышленно скрыл деньги, за счет которых должна была быть погашена задолженность перед налоговой службой.
Действия гендиректора завода нанесли государству материальный ущерб в размере 52,3 млн рублей. Чтобы возместить потерю средств на имущество руководителя попытались наложить арест, однако его не оказалось. Еще в 2012–2015 годах обвиняемый избавился от всей своей собственности.
«Тем не менее, следствием было установлено, что мужчина обладает 14 тысячами акций ОАО «АМЗ», на которые по инициативе следствия был наложен арест. Также по предложению руководства следственного отдела прокурор г. Александровска обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с генерального директора денежных средств, подлежащих уплате в бюджет в полном объеме», — поясняют в ведомстве.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.