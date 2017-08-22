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Posted 22 августа 2017, 06:51

Published 22 августа 2017, 06:51

Modified 1 марта 2023, 19:18

Updated 1 марта 2023, 19:18

ФАС России: сотовые операторы готовы снизить цены на роуминг

22 августа 2017, 06:51
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ФАС России
Предписания антимонопольного ведомства должны быть исполнены до 15 декабря 2017 года.

Федеральная антимонопольная служба сообщила о готовности «большой четверки» сотовых операторов (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2) снизить цены на роуминг внутри страны.

Пресс-служба ФАС России:— ФАС России потребовал, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках. Все операторы связи, которым антимонопольная служба выдала предупреждение, выразили готовность его исполнить и направили в ФАС России ходатайства о продлении срока.

Предписания ФАС должны быть исполнены до 15 декабря 2017 года. Кроме того, операторы ежемесячно должны отчитываться о ходе исполнения предупреждения.

Предупреждение в адрес «большой четверки» было выдано 14 июля 2017 года. Ведомство обнаружило в действиях сотовых операторов нарушения закона о защите конкуренции. По мнению ФАС России, цены на звонки внутри региона, за пределы региона, смс и передачу данных в поездках не должны отличаться от цен в домашнем регионе, такая разница экономически, технологически не обоснована.

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#Общество#ФАС России
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