ФАС России: сотовые операторы готовы снизить цены на роуминг

Posted 22 августа 2017, 06:51
Published 22 августа 2017, 06:51
Modified 1 марта 2023, 19:18
Updated 1 марта 2023, 19:18
Федеральная антимонопольная служба сообщила о готовности «большой четверки» сотовых операторов (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2) снизить цены на роуминг внутри страны.
Предписания ФАС должны быть исполнены до 15 декабря 2017 года. Кроме того, операторы ежемесячно должны отчитываться о ходе исполнения предупреждения.
Предупреждение в адрес «большой четверки» было выдано 14 июля 2017 года. Ведомство обнаружило в действиях сотовых операторов нарушения закона о защите конкуренции. По мнению ФАС России, цены на звонки внутри региона, за пределы региона, смс и передачу данных в поездках не должны отличаться от цен в домашнем регионе, такая разница экономически, технологически не обоснована.