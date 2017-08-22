ФАС России: сотовые операторы готовы снизить цены на роуминг

Предупреждение в адрес «большой четверки» было выдано 14 июля 2017 года. Ведомство обнаружило в действиях сотовых операторов нарушения закона о защите конкуренции. По мнению ФАС России, цены на звонки внутри региона, за пределы региона, смс и передачу данных в поездках не должны отличаться от цен в домашнем регионе, такая разница экономически, технологически не обоснована.