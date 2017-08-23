Правительство края и «Транснефть» прокомментировали открытое письмо жителей Архиерейки, Запруда и Адищево

В краевом правительстве Properm.ru сообщили, что с собственниками газо- и нефтепроводов, рядом с которыми стоят жилые дома, было проведено совещание. Нефтяники и газовики предоставили краевым властям списки объектов, которые полностью или частично расположены в зонах минимально допустимых расстояний от трубопроводов (охранных зонах).