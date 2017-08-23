Правительство края и «Транснефть» прокомментировали открытое письмо жителей Архиерейки, Запруда и Адищево

Posted 23 августа 2017, 12:37
Published 23 августа 2017, 12:37
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
АО «Транснефть-Прикамье» и Правительство Пермского края отреагировали на открытое письмо жителей деревни Адищево и микрорайонов Запруд и Архиерейка. Пермяки попросили главу региона Максима Решетникова разобраться с нефтепроводом «Каменный Лог — Пермь». Обратившиеся считают, что его использование в нынешнем состоянии может привести к техногенной катастрофе.
В пресс-службе АО «Транснефть-Прикамье» корреспонденту Properm.ru сообщили, что магистральный нефтепровод «Каменный Лог — Пермь» соответствует всем требованиям промышленной и экологической безопасности и эксплуатируется в соответствии с действующими нормативами.
В краевом правительстве Properm.ru сообщили, что с собственниками газо- и нефтепроводов, рядом с которыми стоят жилые дома, было проведено совещание. Нефтяники и газовики предоставили краевым властям списки объектов, которые полностью или частично расположены в зонах минимально допустимых расстояний от трубопроводов (охранных зонах).
Также в правительстве края сообщили, что в мае проблему удалось «заморозить» до конца 2017 года. Власти договорились с владельцами трубопроводов не передавать исполнительные листы на снос домов до нахождения путей решения проблемы на федеральном уровне.
Полученный реестр домов был направлен в Правительство России вместе с предложением о внесении изменений в действующее законодательство с целью обеспечения прав граждан, построивших жилье в охранных зонах до их установления.
«Позиция Минстроя Прикамья в том, чтобы власти обеспечили финансовую помощь при расселении людей из охранных зон», — пояснили в Правительстве Пермского края.