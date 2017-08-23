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Posted 23 августа 2017, 12:37

Published 23 августа 2017, 12:37

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

Правительство края и «Транснефть» прокомментировали открытое письмо жителей Архиерейки, Запруда и Адищево

23 августа 2017, 12:37
Одни говорят, что нефтепровод «Каменный Лог — Пермь» соответствует требованиям промышленной безопасности и угрозы техногенной катастрофы, другие - направили в Москву предложение, как законодательно решить проблему людей.

АО «Транснефть-Прикамье» и Правительство Пермского края отреагировали на открытое письмо жителей деревни Адищево и микрорайонов Запруд и Архиерейка. Пермяки попросили главу региона Максима Решетникова разобраться с нефтепроводом «Каменный Лог — Пермь». Обратившиеся считают, что его использование в нынешнем состоянии может привести к техногенной катастрофе.

В пресс-службе АО «Транснефть-Прикамье» корреспонденту Properm.ru сообщили, что магистральный нефтепровод «Каменный Лог — Пермь» соответствует всем требованиям промышленной и экологической безопасности и эксплуатируется в соответствии с действующими нормативами.

АО «Транснефть-Прикамье»:— Охранная зона магистрального нефтепровода составляет 25 метров, зона минимально допустимых расстояний — 100 метров, указанные в тексте промышленные и социальные объекты находятся за пределами охранных зон. Также отмечаем, что письмо Ростехнадзора, упоминаемое в статье, ссылается на свод правил СП 36.13330.2012, который по отношению к указанному нефтепроводу не применим, о чем свидетельствуют документы судебных и контролирующих органов. Данные документы убедительно подтверждают, что «Каменный Лог — Пермь» соответствует требованиям промышленной безопасности.

В краевом правительстве Properm.ru сообщили, что с собственниками газо- и нефтепроводов, рядом с которыми стоят жилые дома, было проведено совещание. Нефтяники и газовики предоставили краевым властям списки объектов, которые полностью или частично расположены в зонах минимально допустимых расстояний от трубопроводов (охранных зонах).

Также в правительстве края сообщили, что в мае проблему удалось «заморозить» до конца 2017 года. Власти договорились с владельцами трубопроводов не передавать исполнительные листы на снос домов до нахождения путей решения проблемы на федеральном уровне.

Полученный реестр домов был направлен в Правительство России вместе с предложением о внесении изменений в действующее законодательство с целью обеспечения прав граждан, построивших жилье в охранных зонах до их установления.

«Позиция Минстроя Прикамья в том, чтобы власти обеспечили финансовую помощь при расселении людей из охранных зон», — пояснили в Правительстве Пермского края.

#Общество
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