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Posted 23 августа 2017, 10:17

Published 23 августа 2017, 10:17

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

Спасатели предупреждают об аномально жаркой погоде в ближайшие дни в Прикамье

23 августа 2017, 10:17
В регионе ожидается высокая пожарная опасность.

По данным Пермского гидрометцентра 24 и 25 августа 2017 года местами по северу Пермского края сохраниться аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Местами по югу и западу региона ожидается высокая пожарная опасность (4 класс), предупреждают в службе спасения.

Из сообщения ГУ МЧС: — Помните, что человеческий фактор является одним из распространенных причин возникновения природных пожаров. Чтобы избежать случайного возгорания леса и развития стихийного пожара в лесу, следует соблюдать меры безопасности. Также избегайте воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Следите за энергопотреблением при использовании кондиционеров.

С наступлением жары, только за минувшие сутки в водоемах Пермского края утонули четыре человека. Чтобы безопасно пережить самые жаркие дни лета, читайте нашу памятку.

#Регион
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