Спасатели предупреждают об аномально жаркой погоде в ближайшие дни в Прикамье

Posted 23 августа 2017, 10:17
Published 23 августа 2017, 10:17
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
По данным Пермского гидрометцентра 24 и 25 августа 2017 года местами по северу Пермского края сохраниться аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Местами по югу и западу региона ожидается высокая пожарная опасность (4 класс), предупреждают в службе спасения.
С наступлением жары, только за минувшие сутки в водоемах Пермского края утонули четыре человека. Чтобы безопасно пережить самые жаркие дни лета, читайте нашу памятку.