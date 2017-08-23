Спасатели предупреждают об аномально жаркой погоде в ближайшие дни в Прикамье

По данным Пермского гидрометцентра 24 и 25 августа 2017 года местами по северу Пермского края сохраниться аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Местами по югу и западу региона ожидается высокая пожарная опасность (4 класс), предупреждают в службе спасения.