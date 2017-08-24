В Свердловском районе Перми обвалился тротуар

Posted 24 августа 2017, 04:37
Published 24 августа 2017, 04:37
Modified 1 марта 2023, 19:16
Updated 1 марта 2023, 19:16
В Свердловском районе Перми в микрорайоне Крохалева обвалился тротуар, пролегающий вдоль оврага. Фотографии происшествия появились в сообществе «Мой город — Пермь». По словам очевидцев, провал образовался на ул. Курчатова (в сторону ул. Васильева).
Пользователи соцсетей разошлись во мнении, почему обвалился тротуар. Одни утверждают, что причиной стал порыв водопровода, другие пишут, что раньше здесь протекал ручей. Разрушенная часть тротуара ничем не огорожена. Предупреждением об опасности для пермяков служит поддон, лежащий на автомобильной шине.