В Свердловском районе Перми обвалился тротуар

Пользователи соцсетей разошлись во мнении, почему обвалился тротуар. Одни утверждают, что причиной стал порыв водопровода, другие пишут, что раньше здесь протекал ручей. Разрушенная часть тротуара ничем не огорожена. Предупреждением об опасности для пермяков служит поддон, лежащий на автомобильной шине.