Владимира Котова уволили с должности начальника УГАДН по Пермскому краю

Владимир Котов занимал должность начальника УГАДН по Пермскому краю с сентября 2013 года. В марте 2017 года стало известно о реорганизации Ространснадзора Прикамья и создании Западно-Уральского межрегионального управления. В апреле текущего года в отношение главного государственного инспектора возбудили уголовное дело. Ему предъявили обвинения в воспрепятствовании предпринимательской деятельности.