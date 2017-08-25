Владимира Котова уволили с должности начальника УГАДН по Пермскому краю

Posted 25 августа 2017, 11:47
Published 25 августа 2017, 11:47
Modified 2 марта 2023, 14:44
Updated 2 марта 2023, 14:44
Главный государственный инспектор госавтодорнадзора УГАДН по Пермскому краю Владимир Котов покинул свой пост. Приказ министерства транспорта РФ о его увольнении был подписан 10 августа. Причины увольнения не называются, сообщает пресс-служба ведомства.
Владимир Котов занимал должность начальника УГАДН по Пермскому краю с сентября 2013 года. В марте 2017 года стало известно о реорганизации Ространснадзора Прикамья и создании Западно-Уральского межрегионального управления. В апреле текущего года в отношение главного государственного инспектора возбудили уголовное дело. Ему предъявили обвинения в воспрепятствовании предпринимательской деятельности.