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Posted 25 августа 2017, 11:47

Published 25 августа 2017, 11:47

Modified 2 марта 2023, 14:44

Updated 2 марта 2023, 14:44

Владимира Котова уволили с должности начальника УГАДН по Пермскому краю

25 августа 2017, 11:47
Причина увольнения не раскрывается.

Главный государственный инспектор госавтодорнадзора УГАДН по Пермскому краю Владимир Котов покинул свой пост. Приказ министерства транспорта РФ о его увольнении был подписан 10 августа. Причины увольнения не называются, сообщает пресс-служба ведомства.

Владимир Котов занимал должность начальника УГАДН по Пермскому краю с сентября 2013 года. В марте 2017 года стало известно о реорганизации Ространснадзора Прикамья и создании Западно-Уральского межрегионального управления. В апреле текущего года в отношение главного государственного инспектора возбудили уголовное дело. Ему предъявили обвинения в воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

#Политика
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