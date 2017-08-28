properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 августа 2017, 04:22

Published 28 августа 2017, 04:22

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Марина Федункив развелась с мужем после 13 лет брака

28 августа 2017, 04:22
Звезда телеканала ТНТ рассказала о причинах расставания.

Пермячка Марина Федункив развелась со вторым мужем после 13 лет брака. Звезда сериала «Реальные пацаны» и Сomedy Woman пояснила, что причиной их расставания с бизнесменом Михаилом стали угасшие чувства, сообщает «Антенна-Телесемь».

Марина Федункив, актриса:- Для меня это радостная новость. Когда чувства себя изживают, зачем продолжать вместе существовать? Тем более я люблю жизнь… После расставания почувствовала только облегчение, потому что мы уже терпели друг друга. Это неправильно. Мне не 90 лет, чтобы жить без чувств, тем более когда нет общих детей. Ради чего?

В первый раз актриса вышла замуж еще в студенческие годы. Ее избранником стал однокурсник из Пермского института культуры. Вместе они прожили 12 лет. Вторым избранником Марины Федункив стал бизнесмен Михаил. Их брак продолжился 13 лет.

«Мы расстались на доброй ноте, без скандалов и упреков. Впрочем, так было и с первым моим мужем. Всех поздравляю с праздниками, помогаю если нужно», — отметила звезда телеканала ТНТ.

Пермская актриса Марина Федункив известна по роли мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны» и участию в шоу Comedy Woman. Также актриса снимает пародии на звезд шоу-бизнеса для своего Instagram.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика