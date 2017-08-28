Марина Федункив развелась с мужем после 13 лет брака

Posted 28 августа 2017, 04:22
Published 28 августа 2017, 04:22
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Пермячка Марина Федункив развелась со вторым мужем после 13 лет брака. Звезда сериала «Реальные пацаны» и Сomedy Woman пояснила, что причиной их расставания с бизнесменом Михаилом стали угасшие чувства, сообщает «Антенна-Телесемь».
В первый раз актриса вышла замуж еще в студенческие годы. Ее избранником стал однокурсник из Пермского института культуры. Вместе они прожили 12 лет. Вторым избранником Марины Федункив стал бизнесмен Михаил. Их брак продолжился 13 лет.
«Мы расстались на доброй ноте, без скандалов и упреков. Впрочем, так было и с первым моим мужем. Всех поздравляю с праздниками, помогаю если нужно», — отметила звезда телеканала ТНТ.
Пермская актриса Марина Федункив известна по роли мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны» и участию в шоу Comedy Woman. Также актриса снимает пародии на звезд шоу-бизнеса для своего Instagram.