Марина Федункив развелась с мужем после 13 лет брака

В первый раз актриса вышла замуж еще в студенческие годы. Ее избранником стал однокурсник из Пермского института культуры. Вместе они прожили 12 лет. Вторым избранником Марины Федункив стал бизнесмен Михаил. Их брак продолжился 13 лет.