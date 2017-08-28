Минздрав России: «Водка должна дорожать быстрее инфляции»

Posted 28 августа 2017, 05:46
Published 28 августа 2017, 05:46
Modified 2 марта 2023, 14:44
Updated 2 марта 2023, 14:44
В Минздраве РФ считают, что крепкий алкоголь должен дорожать быстрее инфляции. Предложения, как этого добиться уже направлены в Минфин, сообщает газета «Известия». Министерство здравоохранения предлагает уже в 2018 году повысить ставку акциза на алкоголь крепостью более 9%. По нынешнему законодательству акциз должны изменить только в 2020 году.
«Увеличение акцизов — наиболее эффективный метод снижения потребления алкоголя. Когда мы индексируем акциз на размер инфляции, мы сохраняем уже имеющуюся доступность спиртного. На крепкую продукцию, в том числе водку, ставка налога должна расти быстрее инфляции, чтобы такое спиртное становилось менее доступным, чем слабоалкогольная продукция», — цитируют «Известия» представителя Минздрава.
По мнению ведомства, бутылка водки объемом 0,5 литра должна стоить более 300 рублей. Сейчас минимальная розничная цена пол-литровой бутылки водки составляет 205 рублей.
Позицию Минздрава разделяют отнюдь не все министерства. Например Минэкономразвития и Минпромторг предлагают наоборот снизить среднюю стоимость за 0,5 литра водки до 120–130 рублей. Также эксперты полагают, что повышение стоимости легального алкоголя вынудит людей перейти на суррогат и самогон.