Минздрав России: «Водка должна дорожать быстрее инфляции»

В Минздраве РФ считают, что крепкий алкоголь должен дорожать быстрее инфляции. Предложения, как этого добиться уже направлены в Минфин, сообщает газета «Известия». Министерство здравоохранения предлагает уже в 2018 году повысить ставку акциза на алкоголь крепостью более 9%. По нынешнему законодательству акциз должны изменить только в 2020 году.