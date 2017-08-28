properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 августа 2017, 05:46

Published 28 августа 2017, 05:46

Modified 2 марта 2023, 14:44

Updated 2 марта 2023, 14:44

Минздрав России: «Водка должна дорожать быстрее инфляции»

28 августа 2017, 05:46
По мнению ведомства, бутылка водки объемом 0,5 литра должна стоить более 300 рублей.

В Минздраве РФ считают, что крепкий алкоголь должен дорожать быстрее инфляции. Предложения, как этого добиться уже направлены в Минфин, сообщает газета «Известия». Министерство здравоохранения предлагает уже в 2018 году повысить ставку акциза на алкоголь крепостью более 9%. По нынешнему законодательству акциз должны изменить только в 2020 году.

«Увеличение акцизов — наиболее эффективный метод снижения потребления алкоголя. Когда мы индексируем акциз на размер инфляции, мы сохраняем уже имеющуюся доступность спиртного. На крепкую продукцию, в том числе водку, ставка налога должна расти быстрее инфляции, чтобы такое спиртное становилось менее доступным, чем слабоалкогольная продукция», — цитируют «Известия» представителя Минздрава.

По мнению ведомства, бутылка водки объемом 0,5 литра должна стоить более 300 рублей. Сейчас минимальная розничная цена пол-литровой бутылки водки составляет 205 рублей.

Позицию Минздрава разделяют отнюдь не все министерства. Например Минэкономразвития и Минпромторг предлагают наоборот снизить среднюю стоимость за 0,5 литра водки до 120–130 рублей. Также эксперты полагают, что повышение стоимости легального алкоголя вынудит людей перейти на суррогат и самогон.

#Общество#Алкоголь#Минздрав
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика