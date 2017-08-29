На следующей неделе в Пермь прилетит Владимир Путин

Ранее СМИ неоднократно сообщали о возможном визите Владимира Путина в Пермь этим летом. Так, «Коммерсант» писал, что в середине августа в Перми может пройти выездное заседание Госсовета с участием главы государства, темой которого станет транспортное развитие России. Также источники Properm.ru сообщали, что Путин должен посетить Пермский край в июне для рабочей встречи с врио губернатора Максимом Решетниковым.