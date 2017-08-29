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Posted 29 августа 2017, 13:14

Published 29 августа 2017, 13:14

Modified 2 марта 2023, 14:44

Updated 2 марта 2023, 14:44

На следующей неделе в Пермь прилетит Владимир Путин

29 августа 2017, 13:14
Сюжет
Владимир Путин

По информации источников Properm.ru в следующую пятницу, 8 сентября, в Пермь прилетит Владимир Путин. Программа визита главы государства пока не известна, однако, по предварительной информации, он может посетить предприятие «УРАЛХИМ», а также «Моторостроитель».

Ранее СМИ неоднократно сообщали о возможном визите Владимира Путина в Пермь этим летом. Так, «Коммерсант» писал, что в середине августа в Перми может пройти выездное заседание Госсовета с участием главы государства, темой которого станет транспортное развитие России. Также источники Properm.ru сообщали, что Путин должен посетить Пермский край в июне для рабочей встречи с врио губернатора Максимом Решетниковым.

В прошлый раз Владимир Путин приезжал в Пермь в феврале 2012 года. Тогда он посетил СК им. Сухарева и посмотрел хоккейный матч российской любительской хоккейной лиги.

#Политика#Владимир Путин
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