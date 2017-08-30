Не ждали? По Северной дамбе проехал «пробник трамвая»

Движение автомобильного транспорта по Северной дамбе было открыто 1 августа, по нижнему слою асфальта. К 28 августа был уложен выравнивающий слой асфальтобетона, финишный слой дорожного покрытия будет уложен после завершения работ по расширению проезжей части на подъеме к улице Крупской. Все работы по благоустройству территории будут завершены к осени 2018 года в соответствии с условиями контракта. Общая успеваемость на объекте оценивается заказчиком свыше 75%, если говорить о полном объеме работ по контракту.