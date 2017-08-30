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Posted 30 августа 2017, 11:15

Published 30 августа 2017, 11:15

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Не ждали? По Северной дамбе проехал «пробник трамвая»

30 августа 2017, 11:15
Сюжет
Пермские дороги

В среду, 30 августа, на Северной дамбе была проведена проверка контактной сети вагоном-лабораторией. При первом проезде вагона заторов на путях и контактной сети не возникло. Специалисты уже провели пусконаладочные работы на перекрестных участках сети, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Проверка путей и контактной сети продолжится и в четверг, 31 августа. Затем начнется технологическая обкатка путей для выявления возможных дефектов. Движение по Северной дамбе пассажирских трамваев, а также троллейбусов, начнется с 1 сентября.

Движение автомобильного транспорта по Северной дамбе было открыто 1 августа, по нижнему слою асфальта. К 28 августа был уложен выравнивающий слой асфальтобетона, финишный слой дорожного покрытия будет уложен после завершения работ по расширению проезжей части на подъеме к улице Крупской. Все работы по благоустройству территории будут завершены к осени 2018 года в соответствии с условиями контракта. Общая успеваемость на объекте оценивается заказчиком свыше 75%, если говорить о полном объеме работ по контракту.

#Авто#Пермские дороги
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