Не ждали? По Северной дамбе проехал «пробник трамвая»

Posted 30 августа 2017, 11:15
Published 30 августа 2017, 11:15
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
В среду, 30 августа, на Северной дамбе была проведена проверка контактной сети вагоном-лабораторией. При первом проезде вагона заторов на путях и контактной сети не возникло. Специалисты уже провели пусконаладочные работы на перекрестных участках сети, сообщает пресс-служба администрации Перми.
Проверка путей и контактной сети продолжится и в четверг, 31 августа. Затем начнется технологическая обкатка путей для выявления возможных дефектов. Движение по Северной дамбе пассажирских трамваев, а также троллейбусов, начнется с 1 сентября.
Движение автомобильного транспорта по Северной дамбе было открыто 1 августа, по нижнему слою асфальта. К 28 августа был уложен выравнивающий слой асфальтобетона, финишный слой дорожного покрытия будет уложен после завершения работ по расширению проезжей части на подъеме к улице Крупской. Все работы по благоустройству территории будут завершены к осени 2018 года в соответствии с условиями контракта. Общая успеваемость на объекте оценивается заказчиком свыше 75%, если говорить о полном объеме работ по контракту.