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Posted 31 августа 2017, 11:32

Published 31 августа 2017, 11:32

Modified 2 марта 2023, 14:44

Updated 2 марта 2023, 14:44

Подшефные студенты техникумов накануне начала учебного года поучаствовали в осеннем кроссе «УРАЛХИМа»

31 августа 2017, 11:32

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» провёл для своих сотрудников и студентов подшефных техникумов ежегодный легкоатлетический кросс, который традиционно прошёл в формате семейного спортивного праздника в Балатовском парке. Всего в мероприятии приняли участие порядка 150 сотрудников пермского завода и их членов семей, а также 12 студентов Краевого индустриального техникума (КИТ) и Пермского химико-технологического техникума (ПХТТ).
Юноши, как и мужчины, предприятия преодолели дистанцию 1000 метров. Все студенты продемонстрировали отличную спортивную форму, однако команда КИТ показала лучшее время, заняв все ступени пьедестала.

Сергей Антонов, руководитель физвоспитания КИТ:— Мы уже несколько лет подряд принимаем участие в соревнованиях вашего завода. Сегодня забег был особенный, конкурентами нам были не школьники, а студенты ПХТТ. Поэтому и бежать было интереснее. Студенты КИТ уже наслышаны про это ежегодное мероприятие, поэтому охотно вызываются принять в нём участие. Замечательно, что год от года легкоатлетов, как я вижу, всё больше. Я вижу, что заводчане приходят пробежаться целыми семьями, и это замечательно!

Краевой индустриальный техникумом является давним партнёром филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ». С 2015 года в рамках трёхстороннего соглашения предприятия, техникума и пермской школы №132 по системе «Школа — СУЗ — Работодатель» учащиеся учебных заведений принимают активное участие в совместных образовательных, профориентационных и спортивных мероприятиях. В 2017 году филиал «ПМУ» подписал соглашение о сотрудничестве и с ПХТТ.

Александр Шарапов, преподаватель физкультуры ПХТТ:— Мы впервые участвуем в корпоративных соревнованиях «УРАЛХИМа», но со спортсменами КИТ мы хорошо знакомы, это сильные спортсмены. Мы не заняли призовых мест, но удовольствие, безусловно, получили. Атмосфера спортивного праздника замечательная: музыка, комментатор, множество участников разных возрастов, дух спорта и дружбы! Зовите нас и впредь на ваши соревнования, мы с радостью примем участие!

Всем юным участникам легкоатлетического кросса от компании «УРАЛХИМ» были вручены памятные медали. В следующий раз студенты вместе с лучшими спортсменами завода смогут показать себя в рамках корпоративных соревнований по лыжным гонкам.

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