Подшефные студенты техникумов накануне начала учебного года поучаствовали в осеннем кроссе «УРАЛХИМа»

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» провёл для своих сотрудников и студентов подшефных техникумов ежегодный легкоатлетический кросс, который традиционно прошёл в формате семейного спортивного праздника в Балатовском парке. Всего в мероприятии приняли участие порядка 150 сотрудников пермского завода и их членов семей, а также 12 студентов Краевого индустриального техникума (КИТ) и Пермского химико-технологического техникума (ПХТТ).

Юноши, как и мужчины, предприятия преодолели дистанцию 1000 метров. Все студенты продемонстрировали отличную спортивную форму, однако команда КИТ показала лучшее время, заняв все ступени пьедестала.