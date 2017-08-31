Подшефные студенты техникумов накануне начала учебного года поучаствовали в осеннем кроссе «УРАЛХИМа»

Posted 31 августа 2017, 11:32
Published 31 августа 2017, 11:32
Modified 2 марта 2023, 14:44
Updated 2 марта 2023, 14:44
Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» провёл для своих сотрудников и студентов подшефных техникумов ежегодный легкоатлетический кросс, который традиционно прошёл в формате семейного спортивного праздника в Балатовском парке. Всего в мероприятии приняли участие порядка 150 сотрудников пермского завода и их членов семей, а также 12 студентов Краевого индустриального техникума (КИТ) и Пермского химико-технологического техникума (ПХТТ).
Юноши, как и мужчины, предприятия преодолели дистанцию 1000 метров. Все студенты продемонстрировали отличную спортивную форму, однако команда КИТ показала лучшее время, заняв все ступени пьедестала.
Краевой индустриальный техникумом является давним партнёром филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ». С 2015 года в рамках трёхстороннего соглашения предприятия, техникума и пермской школы №132 по системе «Школа — СУЗ — Работодатель» учащиеся учебных заведений принимают активное участие в совместных образовательных, профориентационных и спортивных мероприятиях. В 2017 году филиал «ПМУ» подписал соглашение о сотрудничестве и с ПХТТ.
Всем юным участникам легкоатлетического кросса от компании «УРАЛХИМ» были вручены памятные медали. В следующий раз студенты вместе с лучшими спортсменами завода смогут показать себя в рамках корпоративных соревнований по лыжным гонкам.